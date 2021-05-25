МЗС: прибутки України зростуть після припинення авіасполучення з Білоруссю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним, безпековим і приведе до зростання прибутків України. Про це йдеться в заяві голови МЗС, оприлюдненій 25 травня після того, як Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю.

«Це на практиці означає, що не можна буде літати літаком, наприклад, з аеропорту України в аеропорт Білорусі або українським авіакомпаніям здійснювати транзит через повітряний простір Білорусі. Чому ухвалене це рішення. Воно, на перший погляд, може здатися політичним, воно таким і є. Але воно також є безпековим, тому що дії білоруської влади є непередбачуваними, і ми не можемо заздалегідь оцінити всі ризики перебування в авіаційному просторі Білорусі. Тому ми маємо дбати про безпеку українських громадян», – сказав Кулеба.

«Таке рішення ухвалили й інші країни, у тому числі, ЄС буде ухвалювати таку заборону. А це означає, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару. Адже білоруський бюджет недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакомпанії за проліт білоруським небом. Білоруські авіакомпанії почнуть зазнавати збитків і аеропорт Мінська теж втратить свої прибутки. Я також хочу наголосити, що це рішення приведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії Європейського союзу та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, відтепер пролітатимуть через Україну і відповідно сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі», – додав міністр.

Водночас, за його словами, насамперед у цій ситуації Україна дбає про захист своїх громадян і про те, «щоб влада Білорусі одумалася, зупинилася в своєму свавіллі і почала поважати права людини і міжнародні правила».

«Влада Білорусі перетнула чергову «червону лінію» у ставленні не лише до своїх громадян, але і до громадян інших країн і до міжнародного права, зокрема правил, які регулюють безпеку цивільної авіації. Безумовно, такі дії не можуть залишатися без відповіді, бо якщо зараз спустити це з рук, то завтра Олександр Лукашенко піде далі і зробить щось ще більш нахабне і більш жорстоке», – заявив голова МЗС.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що ситуація з примусовою посадкою літака компанії Ryanair у Мінську є «порушенням Конвенції про міжнародну цивільну авіацію».

«Рішення нашого уряду спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів», – пояснив він.

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.