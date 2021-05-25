Над «Діснейлендом» і Китаєм. Де в світі забороняють польоти з політичних (і не тільки політичних) причин

Україна найближчої ночі припиняє авіасполучення з Білоруссю, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 25 травня очікується, що і країни ЄС оголосять про припинення авіаційного сполучення з Білоруссю, також їхні літаки оминатимуть повітряний простір цієї країни. Це рішення очікується після інциденту, що стався 23 травня, коли, за повідомленнями, за наказом Олександра Лукашенка і за допомогою винищувача в Мінську посадили літак Ryanair, яким із Афін до Вільнюса летів відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку»​, колишній головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич, якого в Білорусі зняли з літака і затримали. Телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», зібрав дані про те, де в світі забороняють польоти з політичних (і не тільки політичних) причин.

Після того, як літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську та зняли з рейсу Романа Протасевича, світові авіакомпанії самі почали змінювати свою роботу. Рейси airBaltic (Латвія), Wizz Air (Угорщина) і LOT (Польща) першими почали оминати повітряний простір Білорусі, про це свідчать сервіси відстеження пасажирських перельотів.

Чи заборонять інші авіалінії своїм літакам заходити в повітряний простір Білорусі, невідомо. Літати в обхід Білорусі може бути набагато дорожче для авіаліній: польоти будуть довшими, а значить, літакам потрібно буде більше пального. Компанії також платять за право використовувати повітряний простір будь-якої країни.

Рішення, зокрема, airBaltic, Wizz Air і LOT – серед прикладів того, як політика впливає на використання комерційними літаками повітряного простору суверенної держави.

Тайбей-Париж через Росію

Напружені відносини між Китаєм і Тайванем, який офіційний Китай вважає частиною своєї держави, впливають і на права щодо використання повітряного простору.

У тайванської авіакомпанії EVA Air немає повних прав на використання повітряного простору материкового Китаю для виконання польотів до Європи. Літаки з Тайбея в Амстердам, Лондон і Відень облітають Китай з півдня, а літак в Париж – з півночі, через повітряний простір Росії.

Китайський уряд в цілому не дозволяє багатьом авіалініям літати до Тайваню. З європейських авіакомпаній лише Air France літає з Парижа в Тайбей через коридор на півдні Китаю (що однаково не є найкоротшим шляхом), а також нідерландська KLM, що вимушена літати в обхід материкового Китаю.

Росія і Україна

Із 25 жовтня 2015 року Україна закрила своє небо для російських літаків. Росія відразу відповіла взаємністю.

Після анексії Криму Росією Україна оголосила небо над півостровом закритим, не маючи можливості його контролювати і забезпечувати безпеку. Американська влада заборонила своїм літакам будь-які польоти над Кримом. Для європейських бортів існує єдиний схвалений маршрут, яким можна користуватися у регіоні.

У 2021 році Україна запровадила нові санкції проти 13 російських і однієї сирійської авіакомпанії Cham Wings Airlines за польоти до Криму. Небо над материковою Україною для них також закрили.

Блокада Катару

У 2017 році кілька арабських країн оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром. Уряд країни звинуватили в підтримці і фінансуванні терористів. Розрив відносин демонструвався, серед іншого, забороною для компаній цієї держави використовувати повітряний простір сусідніх з Катаром арабських країн (Бахрейну, Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту). У 2020 році «Авіалінії Катару» зажадали від чотирьох арабських країн компенсації в розмірі 5 мільярдів доларів.

У 2021 році країни домовилися про закінчення блокади і дозволили Катару використовувати свій повітряний простір.

Небо над Північною Кореєю

Із 1997 року Північна Корея дозволила іноземним літакам користуватися своїм повітряним простором. Але її запрошення приймати не поспішали - місцева влада продовжує часто без попередження тестувати ракети. Так, в 2017 році корейська міжконтинентальна балістична ракета пролетіла там, де на 10 хвилин раніше летів літак Air France з Токіо до Парижа з 323 людьми на борту. Відтоді Air France заборонила своїм літакам літати над Північною Кореєю.

США також забороняє своїм бортам літати над територією країни, багато інших держав радять уникати цього повітряного простору.

У 2014 році блогер Мартін Вільямс стежив за повітряним рухом над Північною Кореєю протягом 24 годин.

Після того, як іранські військові збили літак «Міжнародних українських авіаліній», що виконував рейс з Тегерану до Києва, кілька країн заборонила своїм авіакомпаніям літати над небом Ірану. Літаки України і США повністю уникають повітряного простору Ірану.

Радянська спадщина

Росія дозволяє літати в своєму повітряному просторі тільки одній авіакомпанії від кожної країни (винятки є, але їх кілька). Так робив і СРСР.

Наприклад, зараз лише «Скандинавські авіалінії» мають дозвіл літати через «Сибірський коридор», який з’єднує Північну Європу і Азію. «Скандинавські авіалінії» належать Данії, Норвегії та Швеції. Тому в «Норвезьких авіаліній» немає права літати над Росією. Компанія лобіює відмову від чинних домовленостей. «Більшість азійських маршрутів ніколи не реалізуються, якщо нам не дозволять літати над Сибіром. Це було б настільки дорожче, що ми навіть не потрудилися підрахувати», – заявив представник «Норвезьких авіаліній».

Арабсько-ізраїльський конфлікт в небі

Заборона використання повітряного простору Саудівської Аравії літаками, які летять до Ізраїлю або з Ізраїлю, існував близько 70 років. Але в 2018 році уряд Саудівської Аравії дозволив Air India використовувати своє небо для польотів з Делі в Тель-Авів.

У 2020 році Саудівська Аравія офіційно дозволила будь-яким літакам пролітати над своєю територією дорогою до ОАЕ.

При цьому в королівстві підкреслюють, що це ніяк не змінює їхню позицію: вони продовжують підтримувати палестинців у конфлікті з ізраїльтянами.

Від атомних станцій до Тадж-Махалу

Крім «закритих» країн або регіонів, у всьому світі є тисячі об’єктів, польоти над якими заборонені місцевою владою з різних причин. Заборонено літати над багатьма атомними об’єктами – наприклад, над АЕС Ловійса в Фінляндії або ізраїльським Ядерним дослідним центром в Димоні.

Заборонені польоти (з деякими винятками) над містами Париж, Москва і Будапешт.

Серед культурних об’єктів, над якими для літаків закрите небо, – Тадж Махал в Індії, Парфенон в Греції, Мачу-Пікчу в Перу, площа Тяньаньмень в Китаї і парки «Діснейленд» у США.