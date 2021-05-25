ЄС скоротив обговорення відносин із Росією через дії Мінська щодо літака

Євросоюз відклав докладне обговорення відносин з Росією, хоча ця тема планувалася на 24 травня як головна на саміті ЄС. Замість цього лідери європейських країн зосередилися на ситуації навколо примусової посадки білоруською владою літака авіакомпанії Ryanair в Мінську та наступного арешту білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, що летів цим літаком із Афін до Вільнюса.

Стратегічна дискусія про відносини з Москвою мала стати однією з трьох тем дводенного саміту в Брюсселі. Передбачалося, що Євросоюз перегляне основоположні принципи взаємодії з Кремлем, востаннє сформульовані в 2016 році.

Обговорення теми готується з 2020 року, але кілька разів переносилося, востаннє – в березні 2021 року через зростання захворюваності на COVID-19 серед жителів ЄС. На сесії 24 травня планувалося обговорити ситуацію навколо отруєння і арешту російського опозиціонера Олексія Навального, втручання в Росії у внутрішні справи ЄС і вибухи на військових складах в Чехії, в яких Прага звинувачує російську військову розвідку.

Попередній план передбачав, що на обговоренні щодо Росії в понеділок виступлять президенти або голови урядів усіх 27 держав ЄС. Через перенесення фокусу на ситуацію навколо Мінська розмова про Росію вклалася в півтори години.

Голова Європейської ради Шарль Мішель назвав бесіду «плідною». Керівник Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками зустрічі нагадала, що Москва намагається послабити ЄС і підірвати держави, які входять до цього союзу. «Ми бачимо цю схему роками, вона не змінюється і тільки стає гіршою. Водночас ЄС і Росія приречені на спільне майбутнє», – заявила вона.

Щодо Білорусі лідери держав Європейського союзу дійшли згоди. Зокрема, запроваджується заборона на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС. У своїй офіційній заяві Рада Євросоюзу закликає всіх авіаперевізників із ЄС уникати перельотів над територією Білорусі.