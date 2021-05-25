Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
25 травня 2021, Київ 12:29
Новини | Міжнародні

Опозиціонера Северинця засудили в Білорусі до 7 років колонії 

«Білорусь буде вільною» – сказав після вироку Павло Северинець

Суд у білоруському Могильові 25 травня засудив одного із лідерів білоруської опозиції Павла Северинця до семи років ув’язнення в колонії посиленого режиму, звинувативши його в організації масових заворушень, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У суді Северинець заявив: «Білорусь буде вільною».

Разом з Павлом Северинцем 25 травня вирок винесли і шістьом активістам «Європейської Білорусі». Їм дали від 4 до 7 років за ґратами. Після вироку усі вони прокричали: «Віримо, можемо, переможемо».

Максим Вінярський, Дмитро Козлов, Євген Афнагель, Андрій Войнич, Павло Северинець, Павло Юхневич, Ірина Щасна
Максим Вінярський, Дмитро Козлов, Євген Афнагель, Андрій Войнич, Павло Северинець, Павло Юхневич, Ірина Щасна

Співголова незареєстрованої опозиційної «Білоруської Християнсько-демократичної партії» був затриманий майже рік тому, 7 червня 2020 року. Тоді в Мінську на ринку «Комаровський» проходив пікет зі збору підписів за альтернативних кандидатів у президенти. Северинець провів свій «народний пікет свободи і солідарності», і закликав підтримати заарештованого блогера Сергія Тихановського, політика Миколу Статкевича, а також виходити на вулиці щонеділі, навіть після закінчення збору підписів.

У той же день політика біля під’їзду його будинку затримали люди в цивільному. Після цього суд кілька разів призначав йому по 15 діб арешту, а у вересні Северинцю висунули звинувачення про організацію масових заворушень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG