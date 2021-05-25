Опозиціонера Северинця засудили в Білорусі до 7 років колонії 

Суд у білоруському Могильові 25 травня засудив одного із лідерів білоруської опозиції Павла Северинця до семи років ув’язнення в колонії посиленого режиму, звинувативши його в організації масових заворушень, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

У суді Северинець заявив: «Білорусь буде вільною».

Разом з Павлом Северинцем 25 травня вирок винесли і шістьом активістам «Європейської Білорусі». Їм дали від 4 до 7 років за ґратами. Після вироку усі вони прокричали: «Віримо, можемо, переможемо».

Співголова незареєстрованої опозиційної «Білоруської Християнсько-демократичної партії» був затриманий майже рік тому, 7 червня 2020 року. Тоді в Мінську на ринку «Комаровський» проходив пікет зі збору підписів за альтернативних кандидатів у президенти. Северинець провів свій «народний пікет свободи і солідарності», і закликав підтримати заарештованого блогера Сергія Тихановського, політика Миколу Статкевича, а також виходити на вулиці щонеділі, навіть після закінчення збору підписів.

У той же день політика біля під’їзду його будинку затримали люди в цивільному. Після цього суд кілька разів призначав йому по 15 діб арешту, а у вересні Северинцю висунули звинувачення про організацію масових заворушень.