Диспетчери повідомили пілотам Ryanair про «мінування» за 27 хв до «листа» від «Хамас» – журналісти

Диспетчери аеропорту в Мінську повідомили пілотам Ryanair про мінування літака на 27 хвилин раніше, ніж отримали повідомлення, яке, за твердженням білоруської влади, буцімто відправили представники угруповання «Хамас». Про це йдеться в спільному розслідуванні центру «Досьє» (некомерційний проєкт Михайла Ходорковського – ред.) та видань The Daily Beast і Der Spiegel.

Як пишуть журналісти, їм вдалося отримати копію листа, який нібито надійшов від «представників Хамас». Копія листа від користувача Ahmed Yurlanov прийшла на електронну пошту Національного аеропорту Мінська о 12:57. При цьому, як випливає зі стенограми переговорів диспетчерів з пілотами Ryanair, білоруська сторона поінформувала екіпаж про ймовірну загрозу вибуху о 12:30.

Журналісти також зазначають, що лист був відправлений із захищеного сервісу електронної пошти Protonmail, зареєстрованого в Швейцарії. При цьому точне місце перебування відправника визначити неможливо.

26 травня Олександр Лукашенко заявив, що інформація про мінування літака компанії Ryanair, який 23 травня на шляху з Афін до Вільнюса екстрено розвернули і посадили в Мінську, надійшла зі Швейцарії. У Міністерстві закордонних справ Швейцарії відкинули цю заяву Лукашенка. Також білоруська влада заявляла, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів «Хамас». Палестинське екстремістське угруповання «Хамас» заперечило, що повідомляло про мінування літака Ryanair.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.