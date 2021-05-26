Швейцарія заперечує слова Лукашенка, що сигнал про бомбу на борту Ryanair надійшов від неї

У міністерстві закордонних справ Швейцарії відкинули заяву Олександра Лукашенка, нібито інформація про бомбу на борту літака Ryanair надійшла з цієї країни.

У заяві міністерства мовиться, що швейцарська влада не знала про загрозу вибуху на рейсі Ryanair, тому не інформували білоруське керівництво про таку небезпеку.

Лукашенко сьогодні заявив, що інформація про мінування літака компанії Ryanair, який 23 травня на шляху з Афін до Вільнюса екстрено розвернули і посадили в Мінську, надійшла зі Швейцарії.

Раніше ж білоруська влада заявляла, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів «Хамас».

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас» того ж дня заперечило, що повідомляло про мінування літака Ryanair, через яке він екстрено сів у Мінську.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.