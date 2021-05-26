Авіарегулятор ЄС закликав уникати повітряного простору Білорусі

Європейський авіаційний регулятор в середу, 26 травня, закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair.

«Обставини, пов’язані з цими подіями, викликають серйозні сумніви з приводу дотримання білоруською владою правил міжнародної цивільної авіації», – мовиться у заяві Європейського агентства авіаційної безпеки.

У відомстві наголосили, що радять всім перевізника, як європейським, так і з інших частин світу, не використовувати маршрути через Білорусь за винятком екстрених випадків.

Зазначається, що вчинок Мінська створив підвищений ризик для рейсу Ryanair та викликав питання щодо здатності Білорусі надавати безпечні авіаційні послуги.

Європейські авіакомпанії почали міняти маршрути своїх лайнерів, щоб вони не заходили у простір Білорусі, з 25 травня, зазначає Reuters. Це стало частиною міжнародної реакції на примусову посадку в Мінську 23 травня літака Ryanair, що летів з Греції в Литву, і затримання одного з пасажирів рейсу - білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, а також його подруги Софії Сапеги. На батьківщині Протасевичу загрожує, щонайменше, тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

США, Євросоюз та НАТО засудили дії Мінська. Деякі світові політики назвали подію захопленням літака на державному рівні. Вони закликали оточення Олександра Лукашенка негайно звільнити затриманих. За підсумками саміту ЄС лідери блоку рекомендували європейським перевізникам уникати перельотів над Білоруссю. Іншим обмежуючим заходом має стати заборона для білоруських авіакомпаній на перельоти в повітряному просторі Євросоюзу та використання європейських аеропортів.

Польоти над Білоруссю за основним коридором між Європою і Азією вже припинили такі авіакомпанії як Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.

Литва 26 травня оголосила, що вона за власним рішенням закриває свій повітряний простір для білоруських авіаперевізників. Раніше про аналогічні кроки повідомили Україна, Латвія, Франція, Чехія, Швеція та Велика Британія. Українським авіакомпаніям за розпорядженням уряду країни також буде заборонено виконувати польоти в білоруському повітряному просторі.