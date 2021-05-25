«Режим пробив дно у повітрі»: Степан Путило про те, чи чекали таких затримань у команді каналу Nexta.

Телефон Романа Протасевича потрапив до рук білоруських силовиків, що могло призвести до витоку даних редакції, в якій він працював. Ступан Путило, засновник телеграм-каналу Nexta, розповів, до яких заходів вдалися колеги затриманого, щоб захистити свої джерела. А також розповів Радіо Свобода про те, чи розглядали колеги Романа таку вірогідність, що подорожі для них можуть бути також небезпечними.

Білоруські силовики 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», а також співзасновник телеграм-каналу Nexta, над яким вони працювали разом із Степаном Путилою

– Чи вдається отримувати інформацію про те, що зараз із Романом, який його стан, чи вдається адвокатам до нього дістатися?

– До вечора вчорашнього дня не було жодної офіційної інформації щодо затримання Романа, тільки повідомлення на білоруському пропагандистському телебаченні, й те без фотографій, без документів. Вчора ввечері почалися чутки, що Романа помістили в мінську лікарню із серцевим нападом.

Однак пізніше МВС, начебто, спростувало цю інформацію, спростувало відео із Романом, де видні сліди побиття. Йому заретушували небагато обличчя – видні подряпини, особливо якщо зробити знімок більш контрастним, що ми і зробили, то, звісно, видно. Мова його відрізняється від тої, яка завжди була.

Зрозуміло, що Роман перебуває під тортурами, під пресингом, над Романом знущаються, намагаються видобути потрібну інформацію. Ми всі знаємо методи роботи білоруського КГБ, яке не зупиняється ні перед чим, щоб очорнити і змусити людину говорити те, що треба їм. Із адвокатом, на жаль, до останнього моменту не було зв’язку і, судячи з усього, поки що адвокат не потрапив до Романа і його не бачив.

– А взагалі когось пускають до нього? Чи можуть близькі, родичі або друзі передати йому щось?

– Ні, нікого не пускають. Все тримається в суворій секретності, все таємно. Батьки його перебувають у Варшаві. Провідати його за білоруськими законами взагалі неможливо і навіть адвокат поки не може відвідати його.

– Відомо, що затримали також і супутницю Романа. Що вам відомо про це, і чи можете ви припустити, що через неї відбувається тиск на Романа?

– Так, безумовно. Дівчина Романа – громадянка Росії і на якій підставі вона взагалі затримана – не відомо, якщо вона жодних законів не порушувала. По ній була іформація офіційна, що вона перебуває в ізоляторі тимчасового утримання в Мінську. Начебто дипломатичний доступ запросили російська сторона, оскільки вона громадянка Росії. Який зараз стан справ – невідомо, на даний момент.

Була інформація, що вона встигла написати своїй мамі перед своїм затриманням лише слово «мама» і хотіла щось ще написати, але відібрали одразу ж телефон. І на якій підставі вона взагалі затримана і утримується – невідомо.

– Телефон на сьогодні дає можливість отримати доступ до багатьох ресурсів, так само до керування каналами, сторінками. Чи ви помітили якесь втручання після того, як телефон опинився в руках силовиків?

– Так, ми, звісно, вжили всі заходи безпеки, хоча нам немає чого приховувати – вся наша діяльність відкрита, гласна і ми завжди про неї розповідали. Тим не менш, силовики хочуть отримати якусь ексклюзивну інформацію, пропаганда ж трубить про те, що Захід керує нами і так далі. Звісно, це все неправда, хіба що сфальсифіковані документи вони вміють знаходити.

Звісно, вони хочуть отримати список користувачів, які надсилали інформацію, інсайди. Але на щастя, як тільки стало відомо, що Роман прилетів у Мінськ, люди з редакції, в якій він працював, вжили всі заходи, аби видалити Романа з усіх чатів, щоб не підставляти інших людей, які перебувають в Білорусі і про яких вони хочуть дізнатися.

– Я дивилася ваші інтерв’ю, і ви говорили, що навіть у Польщі ви обережні щодо свого пересування, бо знаєте, що за вами можуть стежити. Як так сталося, що таке затримання стало можливим – втратили відчуття небезпеки?

– Найприкріше, що ми з багатьма адміністраторами телеграм-каналів в загальному чаті обговорювали такий момент. Що не можна ні в якому разі літати над Білоруссю чи навіть над дружніми до Лукашенка країнами, тому що може статися таке.

Але, на жаль, роман або прорахувався, або недогледів, хоча і бачив перед вильотом підозрілу людину в аеропорту в Афінах, яка фотографувала його і потім пішла. Всі ознаки того, що це спланована заздалегідь операція і до такого не був готовий ніхто, і навіть ми.

Звісно, ми побоюємося за своє життя всією редакцією, тому що сотні погроз про те, що ми наступні, що «вас навіть приб’ють на місці і не будуть привозити, а Роману пощастило» і так далі. Звісно, все повідомляємо поліції, все по правилах. Тут за нами спостерігають, чи все в порядку і в безпеці, на щастя поки серйозних інцидентів не було. Слідкуємо за своєю безпекою, за пересуваннями – не ходимо по одному ввечері і так далі.

– Це вам зараз такі погрози надходять?

– Так, саме після затримання Романа: і на приватні повідомлення, на пошту, і в коментарях до відео.

– А від кого – це аноніми, боти?

– Це як аноніми, боти та тролі, так і реальні прихильники «лукашизму», режиму, який зараз є в Білорусі, ну і пропагандистські помийки, які відбілюють Лукашенка, з накрученими підписниками, так само про це трублять.

– У світі стаються випадки отруєнь відомих людей, навіть в тих країнах, де це важко було уявити. Чи відчуваєте ви себе у безпеці щодо цього?

– На 100% не можливо бути у безпеці, але ми вже трохи звикли до постійного загрози, бо вона йде із серпня. Нам надсилають сотні, а були навіть і тисячі погроз із адресами, де ми перебуваємо і так далі. Тобто були підстави боятися ще більше, ніж зараз. Але ми частково вже випрацювали імунітет. Постійні правила безпеки: зміна маршрутів, кодів, паролів, явок і так далі.

– Коли ви давали інтерв’ю одному з найпопулярніших російських інтерв’юерів, то досить різко висловлювалися про Лукашенка. Чи можуть зараз Роману вийти боком ці ваші заяви?

– На жаль, для Романа зараз боком вийде вся наша діяльність. Вся та революція. Яка була в серпні, коли Лукашенко був на волосині від власної відставки, зараз він буде мститися і буде мститися, перш за все, Роману і нам, бо він вважає нас головними ворогами.

Ми навіть раніше за Світлану Тихановську були оголошені в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, першими наші канали визнали екстремістськими, терористичними, а потім вже інші почали визнавати.

Це свідчить про те, що режим боїться, перш за все, незалежних медіа, телеграм-каналів, які неможливо заблокувати як сайт, тому вони так хотіли впіймати Романа, з винищувачами із ракетами посадили цей літак. Там на ньому вже будуть відіграватися по повній програмі, на жаль. Треба якомога скоріше зупинити цей безлад.

– Що може допомогти Романові?

– Перш за все, міжнародний резонанс. Про акцію протесту на підтримку говорити не доводиться, бо режим знищує всі активності у зародку. На жаль, робить це успішно. Звісно, грубо, бо в людей просто стріляють, затримують за все підряд, за біло-червоно-білі стрічки, маски, жалюзі навіть – дають 15-30 діб, якщо вдруге виходиш – дають кілька років тюрми. Про яку активність можна тут говорити, людям дуже страшно.

Але коли почнеться економічний фактор, то, звісно, люди вийдуть і на протести, бо їсти вже буде нічого. Роману зараз, перш за все, має допомогти міжнародна допомога: загострення санкцій, аж до відключення від системи SWIFT міжнародної і банківських платежів. Було опитування людей, це підтримала більшість. Визнання режиму терористичним, призупинка будь-яких зв’язків: торгово-економічних, дипломатичних, інформаційних, блокування білоруських супутникових каналів по всьому світу. Призупинка транспортного сполучення, як зараз авіапростір закривають. Якомога сильніше і ширше треба діяти.

– Думаю, що ви обговорювали такий момент, що вас або когось із вашої команди можуть затримати. Чи є план дій для команди в такому разі і як поводитися затриманому?

– Я можливо вас здивую, але ми ніколи не обговорювали те, що робити, якщо нас затримають, бо ми були певні, що в Європі можна перебувати у безпеці і що будь-які загрози тут невеликі. Але, на жаль, загроза прийшла звідти, звідки не чекали – режим пробив дно у повітрі. Навіть і сказати нічого, бо ми не обговорювали такий розклад