Москва: затриману з Протасевичем росіянку підозрюють у здійсненні злочинів у Білорусі

Росіянку Софію Сапегу, затриману в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі, заявляє МЗС Росії 25 травня.

«Білоруська сторона підтвердила факт затримання С. А. Сапеги на 72 години в зв’язку з підозрами щодо неї в скоєнні в період із серпня до вересня 2020 року злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусі. Після закінчення трьох діб щодо неї буде ухвалене рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення», – йдеться в повідомленні МЗС.

Раніше матір Сапеги Анна Дудич повідомила, що звернулася до адміністрації президента Росії Володимира Путіна, МЗС Росії, посольства Росії в Білорусі та написала в інстаграмі речниці російського МЗС Марії Захаровій.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Читайте також: Затримання Протасевича: «Хамас» заперечує, що повідомляв про бомбу в літаку Ryanair – ЗМІ

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.