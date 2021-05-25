«Він говорить не свої слова, на столі лежать не його цигарки». Батько Романа Протасевича про опубліковане відео з сином

Дмитро Протасевич, батько затриманого в Білорусі колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, заявив телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що він нічого не знає про місцезнаходження сина і що у нього немає підстав довіряти опублікованому в інтернеті відео, на якому його син заявляє, що з ним все гаразд, і він нібито дає свідчення за звинуваченням в організації масових заворушень.

На відео, яке було опубліковане 24 травня у провладному білоруському телеграм-каналі «Жовті сливи», Протасевич сидить за столом у приміщенні, каже, що у нього все гаразд зі здоров’ям, він перебуває в СІЗО №1 (пізніше МВС Білорусі також заявило, що Протасевич в цьому СІЗО) і з ним коректно поводяться. Поруч з ним на столі лежать сірники і пачка цигарок. Де, коли і за яких обставин було відзняте це відео, невідомо.

Батько Романа Дмитро Протасевич каже, що адвокату раніше повідомляли, що в цьому СІЗО затриманого немає. В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» він говорить, що це не слова його сина і цигарки, що лежать перед ним на столі, також не його.

– Розкажіть, як ви дізнавалися новини, що сідає літак з вашим сином, що його затримують?

Всі думки спрямовані на те, щоб зробити все, щоб дізнатися, де наш син, що з ним відбувається, в якому він стані, і витягти його звідти

– Ми абсолютно випадково прочитали в соцмережах, в телеграм-каналах про те, що [літак, що прямує] рейсом Афіни-Вільнюс, десь приблизно о 12:50 за варшавським часом приземлили в аеропорту міста Мінська. Ми не припускали, що на борту може перебувати наш син, але якесь таке батьківське передчуття все-таки зіграло, ми запідозрили щось недобре, у нас було відчуття неспокою. І згодом все так і сталося, на жаль.

– Як ви почуваєтеся і почувається мама Наталя?

– Знаєте, досить важко. Важко, по-перше, говорити про те, що ти відчуваєш, коли всі думки спрямовані на те, щоб зробити все, щоб дізнатися, де наш син, що з ним відбувається, в якому він стані, і витягти його звідти.

– Вчора з’явилася інформація з посиланням на маму Наталю, що Роман нібито перебуває в лікарні – у нього проблеми з серцем. Звідки ви отримували цю інформацію?

– Ми отримали цю інформацію через соцмережі, але, розумієте, вірити такій інформації [не можна]. Хтось десь сказав, хтось прорепостив, і так дійшло до нас. Звичайно ж, вірити цій інформації можна так само, як і не можна було вірити інформації, коли показали відео від офіційної влади про те, що Роман перебуває в СІЗО №1: «З ним все нормально, він дає зізнавальні свідчення».

На відео чітко видно сліди побоїв, він помітно нервує, він говорить не свої слова, навіть на столі лежать не його цигарки, які він не курить

Хоча, знаючи свого сина, я сумніваюся, що з ним зараз все нормально, тому що на відео чітко видно сліди побоїв, він помітно нервує, він говорить не свої слова, навіть на столі лежать не його цигарки, які він не курить. На цей момент ми не можемо знати, де він перебуває. Справа в тому, що напередодні виходу відео наш адвокат був у СІЗО КДБ, і там сказали, що його там немає. Чи то кажуть неправду адвокату за традицією білоруської влади, то чи відео було записане раніше, а потім його побили так, що відправили в лікарню. Ми не знаємо інформації, і це напевно найстрашніше, коли не знаєш, що з ним відбувається і де він.

– Коли він говорить, що перебуває у СІЗО №1, ця інформація не підтверджена з боку адвоката?

– З боку адвоката вона не підтверджена, тому що адвокату о 13:48 за мінським часом сказали, що його тут немає. І [трохи пізніше] виходить відео, де він говорить: «Я – в СІЗО, зі мною все нормально, зі мною все чудово, тут працюють чудові люди».

– Ви якось намагаєтеся зв’язатися з білоруськими силовиками, щоб дізнатися більше про сина? Може, на вас хтось виходив?

На жаль, у нас досі немає підтвердженої інформації, де перебуває наш син

– Ви знаєте, ми зараз робимо всі зусилля, щоб дізнатися хоч якусь інформацію, дізнатися, де перебуває наш син. В якому він стані, як він почувається, що йому потрібно. На жаль, віддалено це зробити дуже складно, і дуже багато виявилося небайдужих людей, які намагаються нам надати допомогу всіма можливими методами. Але, на жаль, у нас досі немає достовірної, підтвердженої інформації, де перебуває наш син.

– Що б ви зараз сказали Лукашенкові?

– Якщо коротко, то я б сказав: «Відпустіть мого сина. Відпустіть всіх політв’язнів, які ні в чому невинні». У чому винні ці молоді хлопці? Адже моєму синові 26 років. Що він зробив? Він був головним редактором телеграм-каналу Nexta, давно відійшов від редакторства цього каналу. Не може при владі правити людина, яка просочена злісною ненавистю, злісною помстою до тих, що колись хтось посмів сказати правду про те, що відбувається з Республіці Білорусь. Відпустіть ні в чому невинних людей.

– У деяких телеграм-каналах з'явилася інформація, що нібито Роман воював на Донбасі. Що вам про це відомо?

Про те, що він воював на Донбасі, я особисто не знаю

– Я не знаю, звідки з’явилася ця інформація. Ви знаєте, зараз в наш час інформаційних технологій повністю довіряти будь-якій інформації не варто. Про те, що він воював на Донбасі, я особисто не знаю. Я знаю, що були події київської весни, коли він поїхав на Майдан. Я знаю, що він був фрілансером, фотожурналістом. Коли відбуваються такі події, син за своєю натурою не може залишатися осторонь, він завжди хотів бути в гущі подій: відобразити це, розповісти це всім, про все розповісти. Але з приводу війни на Донбасі – я про це нічого не знаю.