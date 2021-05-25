Громадські організації закликають владу України відмовитися від білоруського імпорту

Низка українських громадських організацій оприлюднила звернення, в якому закликала органи влади підтримати білоруську опозицію та запровадити санкції проти офіційного Мінська.

Заяву поширили, зокрема, Фундація DeJure та Центр прав людини ZMINA, загалом під нею стоять назви 17 громадських правозахисних та антикорупційних організацій.

Автори звернення назвали «безпрецендентним» примусове приземлення літака Ryanair у Мінську, після якого міліціонери затримали опозиційного журналіста Романа Протасевича та його дівчину, громадянку Росії Соф’ю Сапегу.

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«Репресії, біль і страждання, завдані самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком власному народові, вихлюпнулися за територію країни. Дії білоруського диктатора та його режиму із захоплення іноземного пасажирського судна задля викрадення опонента відповідають визначенню «терористичного акту», – вважають активісти.

Підписанти підтримали ініціативу президента Володимира Зеленського, за якою Кабінет міністрів заборонив авіасполучення з Білоруссю. Вони також закликали інші демократичні країни долучитися до заборони авіаперевезень до Білорусі та оминати її повітряний простір до звільнення Протасевича та решти політв’язнів.

«Утім, для падіння режиму Лукашенка необхідний ще один крок, а саме – жорсткі економічні санкції і знекровлення фінансової подушки режиму. Закликаємо уряд України та органи місцевого самоврядування припинити купувати в Білорусі електроенергію, нафтопродукти, промислову хімію та продукцію автопрому», – йдеться в заяві.

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Вона також містить вимогу до Ради національної безпеки та оборони України запровадити секторальні економічні санкції щодо Білорусі та персональні – щодо білоруських компаній та їхніх власників, які перебувають під санкціями Євросоюзу, а також «щодо білоруських олігархів, які спонсорують режим Лукашенка (включаючи Олексія Алєксіна та Миколу Вороб’я)».

Крім того, активісти вважають неприпустимими екстрадицію чи видачу будь-кого до Білорусі через порушення прав людини в цій країні.

«Закликаємо владу України (зокрема, Кабінет Міністрів) якомога швидше надати утікачам від режиму Лукашенка в Україні статус «тимчасового захисту», передбачений Законом України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», – зазначають автори заяви.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур».