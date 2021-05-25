Посольство Білорусі скерувало до МЗС України ноту протесту через рішення про припинення авіасполучення

Посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту з огляду на ухвалення українською стороною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

«Білоруська сторона з подивом сприйняла рішення української сторони про припинення авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь через авіаційну подію, яка не має стосунку до України. Увагу зовнішньополітичного відомства України звернуто на те, що це нічим необґрунтоване рішення України виглядає особливо абсурдним з урахуванням наступних обставин», – йдеться в повідомленні посольства Білорусі в Україні.

У білоруському посольстві нагадали, що 21 жовтня 2016 року літак авіакомпанії «Белавіа», що здійснював рейс за маршрутом Київ-Мінськ, українська сторона повернула до київського аеропорту «Жуляни» «під загрозою застосування бойової авіації».

У диппредставництві наголосили, що збитку від ухваленого українською стороною політичного рішення зазнає насамперед Україна і її громадяни.

«Авіаційна блокада, організована Україною, не дасть змоги громадянам Республіки Білорусь повною мірою скористатися рекреаційним потенціалом України в самісінький розпал туристичного сезону. Значно зросте і вартість подорожей до України з огляду на необхідність використання для перельотів альтернативних аеропортів», – вказали в посольстві.

У ноті також зазначено: «білоруська сторона сподівається, що обурливе рішення України з авіаційної блокади Республіки Білорусь, метою якої є завдання економічних збитків авіаційній галузі Білорусі, буде в найближчим часом скасоване».

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним, безпековим і приведе лише до зростання прибутків України.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.