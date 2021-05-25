У Ризі, де триває чемпіонат світу з хокею, зняли прапор IIHF. Так мер відреагував на вимогу зняти національний прапор Білорусі

Мер Риги Мартіньш Стакіс 25 травня ухвалив рішення зняти прапор Міжнародної федерації хокею (IIHF) на площі в центрі столиці Латвії. Так міський голова відреагував на вимогу президента Міжнародної федерації, 71-річного швейцарця Рене Фазеля, прибрати національний біло-червоно-білий прапор Білорусі, встановлений замість модифікованого радянського прапора (він із 1995 року є державним у цій країні).

«Президент ІІХФ зажадав замінити біло-червоно-білі білоруські прапори свободи на прапори режиму – або зняти прапори ІІХФ. Ми повинні вибрати сторону – народ, який прагне до свободи, або диктатор. Ми знімаємо прапори ІІХФ», – написав Мартіньш Стакіс у твітері.

Послу Латвії в Білорусі Ейнарс Семанісу 24 травня запропонували протягом доби залишити Мінськ. Про це повідомив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає білоруська служба Радіо Свобода.

Цей крок білоруської влади став реакцією на події 24 травня в Ризі. Мер Мартінс Стакіс замінив червоно-зелений прапор Білорусі на біло-червоно-білий на одній з площ в центрі міста – біля готелю, де проживають делегації країн-учасниць чемпіонату світу.

«Прапор, що символізує режим, який здійснює державний тероризм, недоречний у міському середовищі Риги», – сказав мер.

Макей назвав ці дії міської влади Риги «актом державного вандалізму» і заявив, що дипломатичному та адміністративному персоналу посольства також було запропоновано покинути Білорусь. На це їм дали 48 годин.

У відповідь Латвія заявила, що висилає посла Білорусі та всіх дипломатів.

24 травня влада Європейського союзу, Бельгії та Чехії викликали послів Білорусі на знак протесту проти примусового приземлення літака Ryanair та затримання його пасажира, білоруського опозиційного журналіста та активіста Романа Протасевича.