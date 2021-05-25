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25 травня 2021, Київ 18:40
Відео

Батько затриманого у Білорусі журналіста: «Звільніть мого сина!» (відео)

Батько затриманого у Білорусі журналіста: «Звільніть мого сина!» (відео)
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Батько затриманого у Білорусі журналіста: «Звільніть мого сина!» (відео)

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Дмитро Протасевич, батько затриманого в Білорусі колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, заявив телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», що він нічого не знає про місцезнаходження сина

і що у нього немає підстав довіряти опублікованому в інтернеті відео, на якому його син заявляє, що з ним все гаразд, і він нібито дає свідчення за звинуваченням в організації масових заворушень. На відео, яке було опубліковане 24 травня у провладному білоруському телеграм-каналі «Жовті сливи», Протасевич сидить за столом у приміщенні, каже, що у нього все гаразд зі здоров’ям, він перебуває в СІЗО №1 (пізніше МВС Білорусі також заявило, що Протасевич в цьому СІЗО) і з ним коректно поводяться. Поруч з ним на столі лежать сірники і пачка цигарок. Де, коли і за яких обставин було відзняте це відео, невідомо. Батько Романа Дмитро Протасевич каже, що адвокату раніше повідомляли, що в цьому СІЗО затриманого немає. В інтерв’ю телеканалу «Настоящее время» він говорить, що це не слова його сина і цигарки, що лежать перед ним на столі, також не його.

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