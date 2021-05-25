Мінськ опублікував фрагменти переговорів екіпажу літака Ryanair із білоруськими диспетчерами

Білоруське міністерство транспорту опублікувало 25 травня розшифровку фрагмента переговорів екіпажу літака Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську, з авіадиспетчерами. Після посадки на літаку був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, влада Євросоюзу розцінила подію як захоплення літака.

Під час переговорів екіпажу передали повідомлення спецслужб, що на борту літака, можливо, є бомба, яка може бути активована над Вільнюсом. Екіпажу передали червоний код, який означає необхідність негайної посадки і рекомендували сісти в аеропорту Мінська.

Пілот літака, що летів з Афін до Вільнюса, уточнює, за чиєю рекомендацією потрібно сідати в Мінську. Він запитує частоту на переговори з авіакомпанією, після чого ухвалює рішення розвернути літак.

Чи отримав він дозвіл, із тексту не ясно. Раніше литовська поліція повідомляла, що екіпаж вирішив посадити літак у Мінську після переговорів із компанією.

Посадка літака спричинила нові санкції проти Білорусі. Європейська рада 24 травня рекомендувала всім перевізникам із ЄС уникати перельотів над білоруською територією. Країнам ЄС рекомендовано відмовитися від прийому рейсів білоруських авіакомпаній, таку ж рекомендацію передав перевізникам британський уряд. Повітряний простір для Білорусі вже закрила Україна. Від польотів над країною відмовилися авіакомпанії Air France-KLM, фінська Finnair, AirBaltic.

Ізоляція повітряного простору може спричинити для білоруської економіки втрату кількох відсотків ВВП. Над країною проходять авіамаршрути з Європи до Китаю і країн Далекого Сходу. 83% рейсів, які обслуговував мінський авіавузол, належать до транзиту. «Белаеронавігація» могла заробляти на цьому до 70 мільйонів доларів на рік, а державна авіакомпанія «Бєлавіа» була прибутковою до початку пандемії.

У Мінську захоплення літака заперечують і наполягають, що він був посаджений відповідно до міжнародних правил. Бомба на борту знайдена не була, в країні порушена кримінальна справа про неправдиве повідомлення про теракт.