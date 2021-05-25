«Чітко видні сліди побиття» – батько Романа Протасевича про відео з сином

Батько затриманого в Білорусі опозиційного блогера Романа Протасевича вважає, що син зазнав тортур після затримання, та не певний щодо місця його перебування. Про це Дмитро Протасевич сказав в ефірі програми «Ранок» на телеканалі «Настоящее время».

«Знаючи свого сина, я маю сумнів, що з ним зараз все нормально, тому що на відео чітко видні сліди побиття, він помітно нервує, він говорить не свої слова, навіть на столі лежать не його сигарети, він такі не курить. На даний момент ми не можемо знати, де він перебуває. Справа в тому, що напередодні виходу відео наш адвокат був у СІЗО КДБ, і там сказали, що його там немає. Чи то брешуть адвокату за традицією білоруської влади, то чи відео було записане раніше, а потім його побили так, що доправили до лікарні», – сказав батько затриманого блогера.

24 травня у провладному білоруському телеграм-каналі з’явилося відео з Романом Протасевичем. На оприлюднених кадрах затриманий сидить за столом у приміщенні, каже, що у нього все добре зі здоров’ям, він перебуває в СІЗО №1 (пізніше МВС Білорусі також заявило, що Протасевич є в цьому СІЗО) і з ним коректно поводяться. Поруч із ним на столі лежать сірники і пачка сигарет. Де, коли і за яких обставин знято це відео, невідомо.

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій послужило те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.