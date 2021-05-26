МЗС і МОЗ: українцям, які лікуються в Білорусі, допоможуть повернутися додому

Міністерства закордонних справ і охорони здоров’я України обіцяють допомогти повернутися додому громадянам, які проходять лікування в Білорусі.

«У зв’язку із закриттям 26 травня авіасполучення між Україною та Республікою Білорусь МЗС і МОЗ працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах. За наявною інформацією, нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження», – йдеться в спільній заяві міністерств.

За повідомленням, дипломати і фахівці МОЗ «готові надати максимальне сприяння» громадянам України в розробці оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема враховуючи стан здоров’я.

Для отримання допомоги потрібно звернутися на «гарячу лінію» посольства України в Білорусі: +375 25 603 1184.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Рішення ухвалили після того, як білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.