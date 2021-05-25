Посольство пояснило, що робити українцям, які прилітатимуть до Білорусі з третіх країн

Українці, які прилітатимуть до Білорусі з третіх країн і матимуть намір повернутися до України, повинні будуть залишити країну наземним транспортом, повідомило посольство України в Білорусі у фейсбуці.

Громадянам України, які з 26 травня 2021 року авіаційним шляхом прибуватимуть в Республіку Білорусь з території третіх країн з метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю.

У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

Наразі українсько-білоруському кордоні працює шість пунктів пропуску для автомобілів: «Мокрани – Доманове», «Мохро – Дольськ», «Нова Рудня – Виступовичі», «Олександрівка – Вільча», «Нова Гута – Нові Яриловичі», «Веселівка – Сеньківка».

При цьому у випадку в’їзду в Білорусь з території України (будь-яким видом транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЛР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції. В Україну можна буде в’їхати лише після завершення терміну самоізоляції.

25 травня посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту з огляду на ухвалення українською стороною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним, безпековим і приведе лише до зростання прибутків України.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.