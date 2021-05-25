«Закрите небо» Білорусі: які авіакомпанії припинили польоти?

Найбільші авіакомпанії Євросоюзу відмовилися літати над Білоруссю та виконувати рейси до Мінська. Так вони відреагували на рішення саміту глав держав ЄС не використовувати повітряний простір Білорусі, оскільки це стало небезпечно. Аналогічне рішення ухвалив уряд України, а найбільші авіакомпанії держави підтримали його. Повітряний транспорт Європи докорінно змінив свою роботу після того, як 23 травня літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську та зняли з рейсу опозиційного білоруського журналіста Романа Протасевича. Втім, є й ті, хто продовжує літати над Білоруссю.

Після того, як літак компанії Ryanair примусово посадили у Мінську та зняли з рейсу Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу, європейські авіакомпанії одна за одною почали змінювати свою роботу: оминати небо над Білоруссю та скасовувати рейси туди. Причому вони це робили ще до рішень своїх урядів та Євросоюзу в цілому

Авіакомпанії ЄС: почали оминати Білорусь першими

Саміт Європейського союзу, який відбувся ввечері 24 травня, вимагає звільнити Романа Протасевича та Софію Сапегу, а крім того – домовився про нові санкції проти Білорусі. Лідери держав-членів ЄС, які взяли участь у саміті, доручили Раді ЄС ухвалити економічні санкції щодо Білорусі та внести до санкційного списку додаткових фізичних та юридичних осіб.

Що ж до авіаційної сфери, то лідери ЄС підтримали рішення заборонити польоти білоруської авіакомпанії «Белавіа» в повітряному просторі Євросоюзу. А всім авіаперевізникам Євросоюзу – порекомендували уникати польотів над територією Білорусі.

Про це повідомив речник президента Європейської ради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.

Це рішення не є остаточним, тепер його має затвердити Рада ЄС.

Втім, європейські перевізники вже відреагували, і уникають неба над Білоруссю. Деякі з них почали оминати цю країну відразу після новин про примусову посадку літака з Романом Протасевичем.

AirBaltic – латвійська авіакомпанія, яка також спеціалізується на рейсах із Литви та Естонії.

Вона припинила польоти над Білоруссю однією з перших, ще 24 травня по обіді. Примусова посадка літака Ryanair у Мінську ставить під сумнів безпеку польотів у повітряному просторі цієї країни, пояснюють у пресслужбі компанії.

Це рішення було синхронним із забороною уряду Латвії на польоти над Білоруссю, яку озвучив прем'єр цієї країни Таліс Лінкайтс в ефірі Латвійського радіо.

KlasJet (Литва), так само, як і їхні латвійські колеги, припинили польоти над Білоруссю, виконуючи рішення уряду Литви від 24 травня.

(Литва), так само, як і їхні латвійські колеги, припинили польоти над Білоруссю, виконуючи рішення уряду Литви від 24 травня. Wizz Air (Угорщина) в обід 24 травня направила в обхід Білорусі свої рейси, які вже піднялися в повітря. Це підтвердив старший менеджер із корпоративних комунікацій Wizz Air Андрасас Радо в коментарі литовській інформагенції BNS

(Угорщина) в обід 24 травня направила в обхід Білорусі свої рейси, які вже піднялися в повітря. Це підтвердив старший менеджер із корпоративних комунікацій Wizz Air Андрасас Радо в коментарі литовській інформагенції BNS LOT (Польща) однією з перших почала оминати повітряний простір Білорусі, про це свідчать сервіси відстеження пасажирських перельотів. Із двох рейсів LOT, із Польщі до Москви і до Мінська, перший перенаправили територією України, другий – скасували. Відтепер повітряне сполучення між Польщею та Білоруссю можливе тільки через третю країну, наприклад – через Росію, повідомляють польські медіа.

(Польща) однією з перших почала оминати повітряний простір Білорусі, про це свідчать сервіси відстеження пасажирських перельотів. Із двох рейсів LOT, із Польщі до Москви і до Мінська, перший перенаправили територією України, другий – скасували. Відтепер повітряне сполучення між Польщею та Білоруссю можливе тільки через третю країну, наприклад – через Росію, повідомляють польські медіа. Ryanair (Ірландія) – один із найбільших авіаперевізників-лоукостерів у Європі. Саме її літак, що прямував із Афін до Вільнюсу 23 травня, несподівано змусили приземлитися у Мінську, після чого білоруські силовики затримали пасажирів-білорусів Росана Протасевича та Софію Сапегу. У день примусової посадки авіакомпанія повідомила про інцидент в небі над Білоруссю як про «прикру затримку», не згадуючи таких подробиць, як супровід літака-винищувача та затримання Протасевича після посадки.

Після масового обурення клієнтів Ryanair у соцмережах компанія змінила свою заяву.

«Це було актом авіаційного піратства, – заявляє пресслужба авіакомпанії про події 23 травня. – Зараз це питання обговорюється між безпековими службами ЄС та Північноатлантичним альянсом. Ryanair тісно співпрацює з ними і не може давати детальніших коментарів із міркувань безпеки».

І лише в обід 25 травня авіакомпанія запевнила, що виконуватиме рекомендації ЄС та оминатиме повітряний простір Білорусі.

Ще вранці вона виконувала рейси через Білорусь, повідомляє РБК-Україна.

Lufthansa (Німеччина) вранці 25 травня запевнила, що припиняє польоти в небі над Білоруссю.

«У зв’язку з нинішньою невизначеною ситуацією, ми наразі призупиняємо операції у повітряному просторі Білорусі», цитує пресслужбу компанії Spiegel .

KLM (Нідерланди) станом на 24 травня не бачила причин оминати повітряний простір Білорусі, повідомляла нідерландська інформагенція NOS.

Однак вже наступного дня (після рішення саміту ЄС) компанія припинила авіаперельоти з використанням білоруського авіапростору.

AirFrance (Франція) скасувала всі рейси до Білорусі, а її транзитні перельоти оминають цю країну. Таку заяву авіакомпанія зробила вранці 25 травня.

Водночас Радіо Свобода з'ясувало, що на сайті авіакомпанії можна забронювати рейси з Білорусі та до неї, вже починаючи з вересня 2021 року.

Finnair (Фінляндія) вранці 25 травня заявила, що оминає небо над територією Білорусі.

«Ми не будемо використовувати повітряний простір Білорусі до подальшого повідомлення. Наступний наш рейс, що постраждав – до Газіпаші наступної середи. Згідно з рекомендацією Traficom, цей маршрут буде уникати повітряного простору Білорусі. Ця зміна зробить час польоту дещо довшим», – йдеться на офіційній сторінці компанії в соцмережах. Таку зміну маршрутів фінських літаків підтверджує і сервіс Flightradar24.

SAS (Швеція) заявила ввечері 24 травня, що виконуватиме пораду Шведського транспортного агентства і не використовуватиме неба над Білоруссю.

«Безпека є нашим найвищим пріоритетом. Ми вживатимемо необхідних заходів і, звичайно, будемо виконувати рекомендації влади», – сказала представниця авіакомпанії Фрея Аннамац, пресменеджер SAS.

У компанії уточнили, що йдеться, зокрема, про регулярний рейс із Осло до Києва та назад. Відтепер він оминатиме Білорусь через території Польщі та України.

Austrian Airlines (Австрія) також уникає польотів над Білоруссю: вже 24 травня її рейс із Відня до Москви оминув Білорусь, пройшовши Україною північніше Львова та Києва.

(Австрія) також уникає польотів над Білоруссю: вже 24 травня її рейс із Відня до Москви оминув Білорусь, пройшовши Україною північніше Львова та Києва. Iberia (Іспанія) вранці 25 травня припинила польоти над Білоруссю.

(Іспанія) вранці 25 травня припинила польоти над Білоруссю. AviaSolutions (Кіпр) припинила польоти над Білоруссю після рекомендацій ЄС.

Провідні європейські медіа наводять та оновлюють списки авіакомпаній, які почали оминати небо Білорусі.

Між тим, сервіси відстежування руху цивільних літаків показують, що небо над Білоруссю майже повністю спорожніло: повітряний простір країни перетинають переважно російські пасажирські рейси (до ЄС та в Калінінградську область Росії), а також приватні літаки й медична авіація.

Хто ще уникає повітряного простору Білорусі

Деякі авіакомпанії, які базуються за межами Євросоюзу, так само припинили польоти в повітряному просторі Білорусі.

Singapore Airlines (Сінгапур)

(Сінгапур) AirAstanа (Казахстан)

(Казахстан) All Nippon Airways (Японія)

Ці компанії скасували рейси до Мінська, інші їхні рейси – огинають Білорусь.

Україна заборонила польоти через Білорусь, авіакомпанії погодилися

Українські авіакомпанії до вечора 24 травня не озвучували своїх позицій щодо примусової посадки літака в Мінську, водночас сайти найбільших українських перевізників уточнюють: рейси з Києва до Мінська «наразі не виконуються».

25 травня Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю (з 00:00 26 травня). Прем'єр Денис Шмигаль пояснив, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

На це відреагували найбільші українські авіаперевізники.

«Міжнародні авіалінії України» запевнили, що виконуватимуть це рішення.

«Авіаперевізник підтримує рішення президента України, РНБО та уряду України щодо заборони прольоту над територією Білорусі для українських авіакомпаній.., яке відображає позицію Європейського Союзу та є дзеркальним до аналогічних рішень більшості країн Європи. Авіакомпанія МАУ не здійснює прямих комерційних рейсів до Білорусі, починаючи з 2019 року, через відсутність достатнього прямого трафіку між двома країнами. Левова доля трафіку українських пасажирів у напрямку Білорусі кінцевим пунктом своєї авіамандрівки обирає Російську Федерацію із стиковою у Мінську», – йдеться в заяві компанії.

Водночас, наголошують у МАУ, для обльоту території Білорусі деякі маршрути треба буде подовжити на 40%, що підвищить їхню собівартість. Відтак авіакомпанія спостерігатиме за попитом на них і не виключає, що в майбутньому деякі з них доведеться скасувати, якщо вони стануть збитковими через обліт сусідньої країни.

Напередодні МАУ називала питання обльоту Білорусі «політичним», але обіцяла дотримуватися рішень української влади щодо цього.

«Рішення про припинення польотів над/до Республіки Білорусь є політичним і не стосується запобігання ризикам для безпеки польотів», – заявляли в авіакомпанії.

SkyUp (Україна) в обід 25 травня зробила заяву про те, що її рейси також оминатимуть Білорусь. Ідеться про чартерні рейси, якими летять на північ Європи українські наймані працівники, пояснюють у компанії.

«Ми і надалі будемо вважати нашим ключовим пріоритетом безпеку перельотів на всьому маршруті руху і прокладати його у відповідності з національними і міжнародними рекомендаціями компетентних організацій. Авіакомпанія відновить польоти над Білоруссю, коли українські державні регулятори знову визнають це допустимим», – зазначили в SkyUp.

Авіакомпанія «Мотор Січ» також виконувала рейси з України до Білорусі. Проте її реакції на заборону наразі немає.

Зі свого боку, офіційний Мінськ у відповідь на українську заборону польотів скерував до Міністерства закордонних справ України ноту протесту.

Хто продовжує літати над Білоруссю?

Продовжують авіасполучення з Мінськом авіакомпанії кількох країн, зокрема:

Росії

Китаю

Сербії

Південної Кореї

Туреччини.

Цю інформацію підтверджують сервіси відстеження пасажирських рейсів: упродовж 25 травня Радіо Свобода за їхньою допомогою помітило, як транзитом перетинають Білорусь літаки Turkish Airlines, які прямують до турецьких курортів, а також літаки з Росії, які сполучають Москву та Мінськ, або ж ідуть транзитом до Калінінградської області Росії чи до ЄС. Оскільки рішення Євросоюзу про припинення повітряного сполучення з Білоруссю є попереднім, то наразі незрозуміло, чи дозволятиме остаточна версія санкцій приймати аеропортам Євросоюзу літаки з третіх держав, якщо вони перетинали повітряний простір Білорусі.

Водночас над територією України продовжують курсувати літаки білоруської компанії «Белавіа», які летять з середземноморських та близькосхідних курортів в обхід ЄС, свідчать сервіси відстежування польотів. Оскільки заборона повітряного сполучення в бік Білорусі, яку оголосив український уряд, набуде чинності опівночі 26 травня.

Профільний портал Avianews повідомляє, що для «Белавіа» ринок України був одним із основних. Крім рейсів до великих українських міст, компанія транзитом через Україну виконувала рейси на курорти Туреччини, Єгипту та до Ізраїлю. Торік на «Белавіа» припадало 7,5% від всього авіаційного трафіку України.

Хто виграє, хто програє?

Найбільших втрат від обмеження польотів зазнає Білорусь та її компанія «Белавіа», зауважують більшість експертів, до яких зверталося Радіо Свобода.

Авіаційний експерт, колишній голова Державіаслужби Денис Антонюк, виділяє кілька наслідків, з якими стикнеться білоруська цивільна авіація:

Вона працюватиме лише у східному напрямку – в бік Росії.

«Белавіа» зараз будує транспортний хаб. Якщо з цього проєкту вийдуть європейці – то «все завалиться», вважає експерт.

Денис Антонюк, на прохання Радіо Свобода проаналізував, які європейські та українські гравці зазнають збитків, або ж навпаки, отримають певні переваги від ситуації.

Постраждають і Білорусь, і всі інші країни в регіоні

«Постраждають і Білорусь, і всі інші країни в регіоні. Для України ситуація буде дуже складною: небо закрите з Півночі, зі Сходу і частково з Півдня. Галузь зазнає збитків, тривалість рейсів зросте на 30-40%. Але польоти продовжаться: і у Вільнюс, і у Гельсінкі. Постраждають країни Балтії та інші європейці, авіакомпаніям доведеться облітати білоруську територію», – пояснює експерт.

Обмеження польотів до Білорусі та через Білорусь – це економічні втрати низки авіакомпаній та урядів, констатує експерт з питань транспорту Кирил Новіков.

Пасажири не мають боятися, що літак можуть посадити у будь-якій країні на маршруті

«Треба не забувати, що всі авіакомпанії – це приватний бізнес (або бізнес певних держав). І будь-який обліт території інших країн створює незручність та фінансові втрати для цих авіакомпаній. А через ці втрати – зменшення надходження від їхніх податків, – зазначає експерт. – Але є друга сторона питання: безпека та міжнародно визнані правила польотів. Ідеться про те, що безпека на борту – понад усе. Пасажири не мають думати, що їхній літак можуть посадити у будь-якій країні на маршруті, вони не мають боятися. Але прецедент із Білоруссю може створити такий страх».

Водночас, на думку Дениса Антонюка, є й ті, хто матиме певний позитив від ситуації.

«Компанія «Украерорух» отримає певні переваги: він супроводжуватиме більше рейсів, які облітатимуть Білорусь. Для аеропортів – майже нічого не зміниться, бо рейси залишаються», – підсумовує фахівець.

Про те, що Україна виграє від того, що авіаційний транзит піде над нею, а не над Білоруссю, заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба . На його думку, рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним і безпековим, водночас воно призведе до зростання прибутків України.

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка, для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Після приземлення білоруські поліцейські затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича, який був на борту, а також його дівчину.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком.