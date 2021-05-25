МЗС і МКІП закликали українських журналістів і громадських активістів не їздити до Білорусі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко закликали українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматися від поїздок до Білорусі з огляду «на загрозу та непередбачуваність дій влади Білорусі». Про це йдеться в спільній заяві МКІП і МЗС, оприлюдненій 25 травня.

Кулеба і Ткаченко рішуче засудили порушення владою Білорусі прав і свобод представників медіасфери.

«Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі. Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі», – йдеться в заяві.

МКІП і МЗС закликали білоруську владу негайно звільнити Романа Протасевича й інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини.

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Україна найближчої ночі припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.