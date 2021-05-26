Тихановська анонсує «нову активну фазу тиску» на режим Лукашенка

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська 26 травня заявила про підготовку нової хвилі протестів в країні. До неї приєдналися Координаційна рада, Народне антикризове управління, штаб експретендента на посаду президента Білорусі Валерія Цепкала та інших представників білоруської опозиції. Заява опублікована в телеграм-каналі Тихановської.

«Режим на межі тотальної ізоляції – як ніколи раніше. Європейський союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять усе можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, повинні зробити все можливе, щоб звільнити політичних в’язнів, припинити насильство і провести чесні вибори. Ми повинні діяти – вікно можливостей відкрите. Чекати більше немає чого – терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази тиску», – йдеться в повідомленні.

Як вказали автори, опозиція єдина «в оцінці того, що в результаті бездумних дій нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій мапі».

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас було «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У відомстві заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.