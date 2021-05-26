Лукашенко стверджує, що сигнал про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії. Раніше заявляли про «Хамас»

Інформація про мінування літака компанії Ryanair, який 23 травня на шляху з Афін до Вільнюса екстрено розвернули і посадили в Мінську, надійшла зі Швейцарії. Про це 26 травня заявив, виступаючи в білоруському парламенті, Олександр Лукашенко.

Його слова наводить близький до пресслужби Лукашенка телеграм-канал.

Як сказав Лукашенко, літак розвернули біля Білоруської АЕС. «А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності», – зазначив він, уперше коментуючи ситуацію з примусовою посадкою борту ірландського авіаперевізника.

На зустрічі з депутатами, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління Лукашенко сказав, що був здивований «настільки швидкою та хворобливою» реакцією країн Заходу на інцидент.

«Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу та заборони на польоти. Надто вже швидко зреагували», – сказав Лукашенко.

Раніше білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів «Хамас». Листа зачитав директор департаменту авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський 24 травня.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас» того ж дня заперечило, що повідомляло про мінування літака Ryanair, через яке він екстрено сів у Мінську. Про це йдеться в заяві речника організації Фавзі Бархума, яку цитує інформаційне агентство Reuters.

«Ми не вдаємося до таких методів, це можуть бути дії певних підозрілих сил, які намагаються демонізувати «Хамас» і підірвати глобальну симпатію до нашого палестинського народу та його законного опору», – йдеться в коментарі Бархума.

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