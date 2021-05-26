Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
26 травня 2021, Київ 11:27
Новини | Міжнародні

Лукашенко стверджує, що сигнал про бомбу на борту Ryanair надійшов зі Швейцарії. Раніше заявляли про «Хамас»

Олександр Лукашенко сказав, що літак розвернули біля Білоруської АЕС

Інформація про мінування літака компанії Ryanair, який 23 травня на шляху з Афін до Вільнюса екстрено розвернули і посадили в Мінську, надійшла зі Швейцарії. Про це 26 травня заявив, виступаючи в білоруському парламенті, Олександр Лукашенко.

Його слова наводить близький до пресслужби Лукашенка телеграм-канал.

Як сказав Лукашенко, літак розвернули біля Білоруської АЕС. «А якби раптом системи безпеки АЕС були переведені в режим повної бойової готовності», – зазначив він, уперше коментуючи ситуацію з примусовою посадкою борту ірландського авіаперевізника.

На зустрічі з депутатами, членами Конституційної комісії і представниками органів держуправління Лукашенко сказав, що був здивований «настільки швидкою та хворобливою» реакцією країн Заходу на інцидент.

«Не встиг літак сісти в Мінську, як посипалися написані під копірку звинувачення з Заходу та заборони на польоти. Надто вже швидко зреагували», – сказав Лукашенко.

Раніше білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу на борту літака Ryanair надійшло електронною поштою від «солдатів «Хамас». Листа зачитав директор департаменту авіації Міністерства транспорту і комунікацій Білорусі Артем Сікорський 24 травня.

Палестинське екстремістське угруповання «Хамас» того ж дня заперечило, що повідомляло про мінування літака Ryanair, через яке він екстрено сів у Мінську. Про це йдеться в заяві речника організації Фавзі Бархума, яку цитує інформаційне агентство Reuters.

«Ми не вдаємося до таких методів, це можуть бути дії певних підозрілих сил, які намагаються демонізувати «Хамас» і підірвати глобальну симпатію до нашого палестинського народу та його законного опору», – йдеться в коментарі Бархума.

Новина доповнюється

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG