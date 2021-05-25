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25 травня 2021, Київ 20:14
Новини | Міжнародні

Білорусь: затриману з Протасевичем росіянку суд заарештував на 2 місяці

В МЗС Росії раніше повідомили, що Софію Сапегу підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі

Росіянку Софію Сапегу, затриману в Мінську разом із колишнім головним редактором телеграм-каналу NEXTA Романом Протасевичем, суд заарештував на два місяці.

В МЗС Росії раніше повідомили, що її підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом Білорусі.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

Батько затриманого у Білорусі журналіста: «Звільніть мого сина!» (відео)
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Батько затриманого у Білорусі журналіста: «Звільніть мого сина!» (відео)

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