У МЗС України відреагували на ноту протесту Білорусі щодо припинення авіасполучення

Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком, заявив речник МЗС Олег Ніколенко в коментарі Радіо Свобода.

«Не Україна створює проблеми у відносинах з Білоруссю, а навпаки – деструктивна політика білоруської влади, яка порушує базові права людини, чинить репресії проти своїх та іноземних громадян, позбавляє країну державного суверенітету на користь Росії. Закриття авіасполучення з Білоруссю стало вимушеним, але вкрай необхідним кроком. Він має на меті гарантування безпеки та захист українських громадян», – зазначив Ніколенко.

За його словами, за прикладом України з міркувань безпеки низка інших країн ухвалила аналогічні рішення. Європейські авіакомпанії почали облітати білоруський авіаційний простір.

«Примусова посадка літака авіакомпанії Ryanair в Мінську під надуманим приводом, фактично взяття в заручники пасажирів цивільного рейсу та підступний арешт журналіста Романа Протасевича довели відсутність «червоних ліній» та непередбачуваність подальших дій білоруської влади. Саме тому, посольству Білорусі слід апелювати не до України, а до влади своєї країни, політика якої стала небезпечною для решти країн світу», – зауважив речник МЗС.

25 травня посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту з огляду на ухвалення українською стороною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним, безпековим і приведе лише до зростання прибутків України.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Лідери ЄС 24 травня погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії ЄС уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.