Телеведуча, яка покинула Білорусь і приїхала в Україну, заявила, що їй погрожують арештом рідних

Ведуча програми «Чесно кажучи» на телеканалі «Белсат» Аріна Малиновська, яка покинула Білорусь і перебуває в Україні, заявила, що їй погрожують арештом рідних, якщо вона не повернеться в Білорусь.

Телеканал «Белсат» опублікував запис розмови Малиновської і заарештованого чоловіка її сестри Валентина Кучеренка, в якому той каже, що його не відпустять на свободу, поки Малиновська не повернеться в Білорусь. Також журналістка розповіла про це російському виданню «Медуза».

Малиновська поїхала з Білорусі після затримання шістьох її колег, яких звинувачують в «незаконному виготовленні та розповсюдженні медіаконтенту».

Як повідомляє «Белсат», 24 травня журналістці подзвонив слідчий з номера чоловіка сестри, сказавши, що її родич та його друг «у них», а тепер вони їдуть за бабусею і дідусем журналістки.

Затримання підтвердив і сам чоловік сестри Валентин Кучеренко, вказавши, що його постійно питають, коли вона зможе приїхати, мовляв, «не відчепляться ні від нас, ні від батьків, ні від сім’ї».

«Тиск на родичів – це шок. Звичайно, я й подумати не могла, що так все може обернутися. Я знала, що може бути якийсь пресинг на мене, як на журналіста. Але я і подумати не могла, що цей тиск почнеться на моїх родичів», – прокоментувала Малиновська ситуацію «Медузі».

Після одного з випусків програми «Чесно кажучи», яку веде Аріна Малиновська, були затримані двоє колишніх міліціонерів, які приходили в студію «Белсату» в Мінську.

Через кілька днів силовики прийшли з обшуком на сам телеканал. Були затримані, а потім заарештовані на 15 діб шестеро технічних співробітників каналу – «за непокору міліції».

Державний телеканал «Білорусь-1» повідомляв, що підставою для обшуку в «Белсат» стало «незаконне виготовлення і розповсюдження медіаконтенту». В сюжеті державного каналу стверджувалося, що силовики буцімто знайшли в студії форму міліціонерів і МНС, і що «Белсат» «може бути причетний до маскараду з особами переодягненими у силовиків».