ICAO розслідує перехоплення літака Ryanair владою Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) проведе розслідування обставин вимушеної посадки літака ірландської компанії Ryanair в Мінську, повідомив міністр транспорту Ірландії Імон Райан.

«Ці неприйнятні дії стали атакою на європейську авіаційну безпеку і поставили під загрозу життя пасажирів і членів екіпажу, коли вони подорожували між двома столицями ЄС», – заявив ірландський міністр.

Перші результати розслідування мають бути оприлюднені 25 червня.

Розслідувати інцидент в Мінську ICAO закликали Естонія, Франція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, США, Німеччина та Бельгія. Як передає Reuters з посиланням на джерела, Росія і Китай відмовилися приєднатися до розслідування.

Літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено посадили 23 травня в Мінську через повідомлення про мінування, яке виявилося хибним. Для супроводу пасажирського літака Білорусь підняла в небо винищувач МіГ-29. За інформацією білоруських державних медіа, наказ про це віддав особисто Олександр Лукашенко.

Білоруська влада заявила, що повідомлення про бомбу надійшло в аеропорт Мінська від палестинського угруповання «Хамас». Однак те заперечило свою причетність до інциденту. Пізніше сервіс електронної пошти ProtonMail, через який надійшов лист про закладену бомбу, заявив, що воно надійшло на пошту мінського аеропорту вже після того, як влада розповіла про мінування екіпажу Ryanair і літак розвернувся в бік Мінська.

Після екстреної посадки в Мінську був затриманий білоруський опозиційний журналіст і блогер Роман Протасевич. Також була затримана і дівчина-росіянка.

Інцидент з літаком Ryanair і затриманням Романа Протасевича викликав різку реакцію західних

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Європейські авіакомпанії почали міняти маршрути своїх лайнерів, щоб вони не заходили в простір Білорусі. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

Хто такий Роман Протасевич 23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину. Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Брав участь у протестах ще підлітком Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії. Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради. З активіста в журналіста Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон. Перебування на Донбасі Олександр Лукашенко 26 травня заявив, що Протасевич воював на Донбасі. Сам журналіст у 2020 році в інтерв’ю розповів, що він перебував у зоні проведення АТО як журналіст, знімав відео, де був поранений. Стипендіат премії імені Вацлава Гавела У 2017–2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода. Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі. Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку» У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик. Його батька позбавили військового звання Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку. Білорусь оголосила в міжнародний розшук Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».