Росія відмовилася приймати деякі рейси, що облітали Білорусь

У російський повітряний простір 26 і 27 травня не змогли зайти кілька рейсів європейських авіакомпаній, які вирішили не летіти через повітряний простір Білорусі. Офіційного пояснення причин із боку російського регулятора досі немає, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

26 травня французька AirFrance не змогла отримати дозвіл на змінений маршрут від російської влади і перенесла рейс Париж-Москва на 27 травня. 27 травня рейс в обліт Білорусі скасували зовсім. Найближчі рейси на Москву AirFrance не знімає. «Завтра і післязавтра є рейси в Москву, і поки що вони зберігаються», – заявив представник компанії. Пасажирів рейсу в четвер пересадили на літак російського «Аерофлоту».

27 травня був також скасований рейс Austrian Airlines OS601 з Відня до Москви. Авіакомпанія пов’язала це з рекомендацією регулятора літати в обхід Білорусі та маршрутом, який не погодила російська влада.

«Зміна маршруту польоту має бути схвалена владою. Російська влада не дала нам цей дозвіл. У результаті Austrian Airlines була змушена скасувати сьогоднішній рейс із Відня до Москви», – йдеться в релізі компанії.

Російський «Інтерфакс» відзначає, що формально всі ці рейси мали статус вивізних, оскільки регулярне авіасполучення з Францією і Австрією не відновлене через пандемію. Тому кожен такий рейс виконується не за розкладом, а повинен узгоджуватися з російською авіавладою.

Європейські авіакомпанії почали міняти маршрути своїх лайнерів, щоб вони не заходили в простір Білорусі, з 25 травня, відзначає Reuters. Це стало частиною міжнародної реакції на примусову посадку в Мінську 23 травня літака Ryanair, що летів з Греції в Литву, і затримання одного з пасажирів рейсу – білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, а також його подруги Софії Сапеги.

У Білорусі Протасевичу загрожує щонайменше тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.

Європейський авіаційний регулятор напередодні закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair.