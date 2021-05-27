Білоруський журналіст Роман Протасевич, нині ув’язнений у Білорусі, 2017 року стажувався на Радіо Свобода в Празі за журналістською стипендією імені Вацлава Гавела, спільною ініціативою Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода і Міністерства закордонних справ Чехії за підтримки Фонду Дагмар і Вацлава Гавела VIZE97. Саме тоді, 2017 року, Роман Протасевич і написав цього символічного листа до Вацлава Гавела (1936–2011), письменника, політика й колишнього дисидента, останнього президента Чехословаччини і першого президента Чехії.

(Рубрика «Точка зору»)

Роман Протасевич

Лист до Вацлава Гавела

Світ божеволіє. Щодня, щогодини і щосекунди. Бідні люди, шалені диктатори й олігархи, гонитва озброєнь і політичні ігри – скрізь божевілля. Але хто платить за все і страждає? Просто звичайні люди. Як ви і я.

У Білорусі зараз, по суті, та сама ситуація. Я знаю це з власного досвіду. Бути журналістом небезпечно. Говорити людям правду справді небезпечно, бо тоді вас можуть ув’язнити. Але коли люди страждають, не маючи роботи, майже без грошей, залякані, щоб вийти на вулиці – що робити? Все, що я знаю, – зараз не час здаватися.

І саме тому я – журналіст. У людей має бути краще майбутнє, мрії й ідеали. Але як мені прислужитися людям найкраще? Як я можу допомогти моєму народові стати сильнішим, незважаючи ні на що? А може, не тільки народові, а й усьому світові.

Так, це недосяжний ідеал. Але треба, щоб було те, задля чого варто жити. Чи не так?

Прага, 2017 рік

Роман Протасевич – білоруський журналіст

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