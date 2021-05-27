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27 травня 2021, Київ 21:15
Відео

«Почуйте крик душі» – мати Романа Протасевича (відео)

«Почуйте крик душі» – мати Романа Протасевича (відео)
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«Почуйте крик душі» – мати Романа Протасевича (відео)

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Мати білоруського журналіста і політичного активіста Романа Протасевича звернулася за міжнародною допомогою у звільненні її сина та інших політичних в'язнів, які утримуються під вартою або вже є засудженими в Білорусі. Наталя Протасевич розмовляла з журналістами у Варшаві 27 травня разом зі своїм чоловіком Дмитром Протасевичем і Степаном Пуцілою, засновником телеграм-каналу Nexta-Live, де колись працював Роман Протасевич. Він був затриманий після того, як режим Олександра Лукашенка 23 травня змусив літак компанії Ryanair рейсу з Греції в Литву приземлитися в Мінську. (Відео NEXTA/AP)

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