Мати білоруського журналіста і політичного активіста Романа Протасевича звернулася за міжнародною допомогою у звільненні її сина та інших політичних в'язнів, які утримуються під вартою або вже є засудженими в Білорусі. Наталя Протасевич розмовляла з журналістами у Варшаві 27 травня разом зі своїм чоловіком Дмитром Протасевичем і Степаном Пуцілою, засновником телеграм-каналу Nexta-Live, де колись працював Роман Протасевич. Він був затриманий після того, як режим Олександра Лукашенка 23 травня змусив літак компанії Ryanair рейсу з Греції в Литву приземлитися в Мінську. (Відео NEXTA/AP)