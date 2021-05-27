В окупованому Луганську заявили про порушення справи проти Протасевича

Підтримуване Росією угруповання «ЛНР» заявило про порушення кримінальної справи проти затриманого Мінськом опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича.

Як заявила так звана «генпрокуратура «ЛНР», справа стосується нібито участі Протасевича в бойових діях на Донбасі в 2014-2015 роках у складі батальйону «Азов», внаслідок яких загинули і були поранені цивільні.

Напередодні колишній командир окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов» Андрій Білецький заявив, що затриманий у Білорусі опозиційний блогер Роман Протасевич у 2014 році був на Донбасі як журналіст.

«Роман справді разом з «Азовом» та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був із нами під Широкиним, де зазнав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово», – написав Білецький у власному телеграм-каналі.

Батько Романа Протасевича телеканалу «Настоящее время» заявив: «Він там був як журналіст, у складі знімальної групи». Роман «був на боці української армії, але не воював, а був журналістом», уточнив Дмитро Протасевич.

Радіо Свобода надіслало до Міністерства оборони України запит щодо того, чи акредитовувався Роман Протасевич як журналіст для висвітлення бойових дій на Донбасі в 2014 році.

Виступаючи в Мінську 26 травня, Олександр Лукашенко назвав Протасевича «покидьком, який вбивав людей на південному сході України» («південний схід України» – російський наратив, яким усупереч географії Москва і сателіти називають окуповану частину Донбасу – ред.).

У вересні 2020 року в інтерв’ю Юрію Дудю Протасевич розповідав про те, що як журналіст він відвідував зону проведення АТО, де був поранений.

«Я рік знімав у зоні АТО як журналіст-фрілансер. У мене були травми, і все ... Тому казати, що я політик, або щось подібне – дурниці, тому що я завжди працював у найбільших білоруських ЗМІ», – сказав Протасевич.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

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Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.