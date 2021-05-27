У Раді розглядають проєкт постанови із закликом визнати режим Лукашенка загрозою міжнародній безпеці

У Верховній Раді розглядають проєкт постанови про звернення до ООН, Європейської комісії, Європарламенту, ПАРЄ, Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї НАТО, урядів і парламентів держав світу про визнання режиму Олександра Лукашенка в Білорусі таким, що становить загрозу міжнародній безпеці.

Як йдеться в повідомленні на сайті парламенту, проєкт зареєстрували 25 травня, 27 травня його передали на розгляд до комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Авторами проєкту постанови є група із близько 30 народних депутатів із фракцій «Європейська солідарність», «Голос», «Слуга народу» і групи «За майбутнє».

«Метою ухвалення проєкту постанови є консолідація дій міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу з метою припиненню проправних дій режиму Лукашенка, який посягає на міжнародну безпеку», – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Депутати пропонують звернутися до міжнародної спільноти із закликом засудити дії білоруської влади щодо примусової посадки літака компанії Ryanair і затримання опозиційного журналіста і блогера Романа Протасевича, а також сприяти невідкладному проведенню розслідування цього інциденту.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Рішення ухвалили після того, як білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.