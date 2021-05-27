Український уряд і Рада національної безпеки і оборони будуть обговорювати заборону авіатранзиту над Україною для білоруських авіакомпаній як наступний крок після закриття авіасполучення між Україною і Білоруссю. Про це в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода повідомив народний депутат від «Слуги народу» Володимир Крейденко, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури.

«Наразі РНБО і прем’єр-міністр мають від президента наказ відпрацювати всі можливі обмежувальні заходи, які ми можемо впровадити без втрати для економіки України, і максимально оптимізувати ці процеси, щоб країна не втрачала, а навпаки – вигравала», – заявив народний депутат під час «Українського портового форуму 2021».

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За словами політика, Україна працює спільно із Європейським союзом, Сполученими Штатами і Великою Британією у питанні захисту прав людини. За підрахунками комітету і міністерства, українські авіакомпанії дійсно будуть нести збитки, але стратегічно український бізнес від цього виграє – у вітчизняні аеропорти, скоріш за все, перейдуть ті авіакомпанії, що літали з Білорусі.

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня вирішив припинити авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня. Голова уряду Денис Шмигаль вказав, що рішення «спрямоване на гарантування безпеки польотів і пасажирів».

Рішення ухвалили після того, як білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, що «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.