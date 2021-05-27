Міжнародна організація цивільної авіації 27 травня обговорить інцидент з бортом Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня проведе термінове засідання, щоб обговорити інцидент з бортом авіакомпанії Ryanair у Білорусі. Засідання призначили після того, як західні держави, що входять до Ради Безпеки ООН, закликали агентство цивільної авіації ООН провести розслідування інциденту.

У заяві після закритого засідання Ради Безпеки вони назвали інцидент «безпрецедентним і неприйнятним» та вимагають притягнути «винних до повної відповідальності». Вони також закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.

Заява була підписана Естонією, Францією, Ірландією, Бельгією, Німеччиною, Норвегією, Великою Британією та США.

На початку цього тижня ICAO, членом якої є Білорусь, заявила, що «сильно занепокоєна очевидною примусовою посадкою» літака.

Згідно з конвенцією 1944 року, яка заснувала ІКАО, кожна держава має суверенітет над повітряним простором над своєю територією. Але в тексті також сказано, що підписанти повинні «утриматися від використання зброї проти цивільних літаків у польоті, і що у випадку перехоплення життя людей на борту та безпека повітряних суден не повинне бути під загрозою».

Літак, який летів у Литву, був змушений сісти у Мінську, після того як авторитарний лідер Олександр Лукашенко наказав винищувачу МіГ-29 супроводжувати літак.

Міжнародна спільнота засудила цей вчинок. Європейський авіаційний регулятор закликав усі авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки. Після подібного кроку Латвії Польща стала останньою країною ЄС, яка заборонила білоруським перевізникам входити у її повітряний простір.

Влада Білорусі відкинула всі звинувачення, заявляючи, що Мінськ діяв відповідно до закону.

Лукашенко та його союзники вже перебувають під низкою західних санкцій через жорстоке придушення масових акцій протесту.

Лукашенко втім продовжує користуватися підтримкою президента Росії Володимира Путіна, який приймає його 28 травня. У кремлі заявили 26 травня, що немає причин сумніватися у версії подій з літаком, викладеній офіційним Мінськом.