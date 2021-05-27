Міжнародна організація цивільної авіації 27 травня обговорить інцидент з бортом Ryanair у Білорусі

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) 27 травня проведе термінове засідання, щоб обговорити інцидент з бортом авіакомпанії Ryanair у Білорусі. Засідання призначили після того, як західні держави, що входять до Ради Безпеки ООН, закликали агентство цивільної авіації ООН провести розслідування інциденту.
У заяві після закритого засідання Ради Безпеки вони назвали інцидент «безпрецедентним і неприйнятним» та вимагають притягнути «винних до повної відповідальності». Вони також закликали Білорусь негайно звільнити Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
Заява була підписана Естонією, Францією, Ірландією, Бельгією, Німеччиною, Норвегією, Великою Британією та США.
На початку цього тижня ICAO, членом якої є Білорусь, заявила, що «сильно занепокоєна очевидною примусовою посадкою» літака.
Згідно з конвенцією 1944 року, яка заснувала ІКАО, кожна держава має суверенітет над повітряним простором над своєю територією. Але в тексті також сказано, що підписанти повинні «утриматися від використання зброї проти цивільних літаків у польоті, і що у випадку перехоплення життя людей на борту та безпека повітряних суден не повинне бути під загрозою».
Літак, який летів у Литву, був змушений сісти у Мінську, після того як авторитарний лідер Олександр Лукашенко наказав винищувачу МіГ-29 супроводжувати літак.
Міжнародна спільнота засудила цей вчинок. Європейський авіаційний регулятор закликав усі авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки. Після подібного кроку Латвії Польща стала останньою країною ЄС, яка заборонила білоруським перевізникам входити у її повітряний простір.
Влада Білорусі відкинула всі звинувачення, заявляючи, що Мінськ діяв відповідно до закону.
Лукашенко та його союзники вже перебувають під низкою західних санкцій через жорстоке придушення масових акцій протесту.
Лукашенко втім продовжує користуватися підтримкою президента Росії Володимира Путіна, який приймає його 28 травня. У кремлі заявили 26 травня, що немає причин сумніватися у версії подій з літаком, викладеній офіційним Мінськом.
Хто такий Роман Протасевич
23 травня 2021 року за особистим наказом Олександра Лукашенка в аеропорту Мінська був примусово приземлений літак Ryanair Афіни – Вільнюс. В результаті затримали журналіста та блогера Романа Протасевича, який перебував на борту літака, а також його дівчину.
Роману Протасевичу 26 років. Як журналіст кілька років співпрацював з білоруськими виданнями. Згодом він приєднався до телеграм-каналу Nexta, де був головним редактором. На момент затримання він працював у команді телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».
Брав участь у протестах ще підлітком
Ім'я Романа Протасевича стало відомим під час мовчазних мітингів 2011 року. Тоді колишнього кандидата на президентську премію 16-річного Романа затримали. Пізніше він заявив, що мусив забрати документи з ліцею БНТУ, і з його батьками стався конфлікт із політичних мотивів. Як писали ЗМІ, батько Романа в той час був старшим викладачем кафедри ідеологічної роботи Військової академії.
Після участі в мовчазних мітингах Роман Протасевич приєднався до «Молодого фронту». Він також намагався взяти участь у виборчій кампанії до Молодіжної палати Мінської міської ради.
З активіста в журналіста
Після школи Роман вступив на факультет журналістики Білоруського державного університету, але, як повідомляло Єврорадіо, був виключений. Співпрацював з багатьма білоруськими виданнями. Єврорадіо було останнім із них перед виїздом за кордон.
Стипендіат премії імені Вацлава Гавела
У 2017-2018 роках Роман Протасевич отримував стипендію від Вацлава Гавела та проходив стажування на Радіо Свобода.
Просив притулку в Польщі ще до президентських виборів
Причиною стало затримання журналіста Володимира Чудянцова, з яким Протасевич дружив у Білорусі. Чудянцова затримали 22 листопада 2019 року дорогою до Польщі. Була інформація, що Чудянцов співпрацює з телеграм-каналом Nexta. На тлі цих подій Роман вирішив залишитися у Польщі.
Залишив Nexta, приєднався до каналу «Білорусь головного мозку»
У Польщі Роман Протасевич відкрито співпрацював з каналом Nexta. Наприкінці вересня 2020 року, в розпал протестів у Білорусі, Протасевич оголосив, що йде з каналу. У березні 2021 року він оголосив про приєднання до команди каналу «Білорусь головного мозку», яким раніше керував блогер Ігор Лосик.
Його батька позбавили військового звання
Ім’я батька Романа – підполковника запасу Дмитра Протасевича – з’явилося в списку силовиків, яких Лукашенко позбавив військових звань на тлі протестів у Білорусі. «Мій батько прослужив в армії 29 років і звільнився восени 2019 року, після чого працював в інкасації. Він не брав активної участі в протестах, його жодного разу не затримували, ні до чого не притягували», – сказав тоді Роман Протасевич. За його словами, батьки виїхали за ним до Польщі, коли він попросив там притулку.
Білорусь оголосила в міжнародний розшук
Протасевича, як і засновника Nexta Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують в організації масових заворушень та «групових дій, які грубо порушують громадський порядок», а також у розпалюванні соціальної ворожнечі. Блогерів внесли до так званого «переліку терористів», офіційна назва – «Перелік організацій та фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності».
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