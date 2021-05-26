Польща закриває повітряний простір для білоруських перевізників

Польща закриває свій повітряний простір для літаків білоруських авіаперевізників. Про це повідомив офіційний речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

«Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у польський повітряний простір літаків, якими користуються перевізники з Білорусі», – мовиться у повідомленні.

Сьогодні авіарегулятор ЄС закликав всі світові компанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки після інциденту з бортом Ryanair.

Раніше країни-члени Європейського союзу ввели заборону на використання білоруською авіацією повітряного простору всіх 27 держав ЄС. В офіційній заяві вони закликали авіаперевізників ЄС уникати перельотів над територією Білорусі.

Литва 26 травня оголосила, що вона за власним рішенням закриває свій повітряний простір для білоруських авіаперевізників. Раніше про аналогічні кроки повідомили Україна, Латвія, Франція, Чехія, Швеція та Велика Британія. Українським авіакомпаніям за розпорядженням уряду країни також буде заборонено виконувати польоти в білоруському повітряному просторі.

Польоти над Білоруссю за основним коридором між Європою і Азією вже припинили такі авіакомпанії як Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT, Singapore Airlines.

Європейські авіакомпанії почали міняти маршрути своїх лайнерів, щоб вони не заходили у простір Білорусі, з 25 травня, зазначає Reuters. Це стало частиною міжнародної реакції на примусову посадку в Мінську 23 травня літака Ryanair, що летів з Греції в Литву, і затримання одного з пасажирів рейсу - білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича, а також його подруги Софії Сапеги.

На батьківщині Протасевичу загрожує, щонайменше, тривалий тюремний термін за звинуваченням в організації масових заворушень.