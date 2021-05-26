5 факторів впливу на українців припинення польотів до Білорусі

Від 00:00 годин середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю – українські авіакомпанії більше не літають до Мінська, а білоруський авіаперевізник «Белавіа», який у 2020-му і на початку 2021 року орендував кілька нових літаків і опублікував плани з розвитку мережі маршрутів, тепер змушений відмовитись від багатьох польотів – не лише до України, а й до країн Євросоюзу. Два дні тому лідери ЄС погодилися ввести нові економічні санкції щодо Білорусі і закликали авіакомпанії Євросоюзу уникати польотів над цією країною, водночас заборонивши білоруським авіакомпаніям входити у повітряний простір і аеропорти ЄС. Президент США Джо Байден теж пообіцяв реакцію своєї країни у відповідності з діями партнерів, які він схвалив.

Приводом до таких дій стало те, що білоруські силовики 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Як українцям тепер подорожувати до Білорусі?

Державна прикордонна служба України отримала розпорядження про припинення реєстрації пасажирів, що прибувають із Білорусі або прямують до Білорусі, на митних постах аеропортів.

Громадянам України, які з 26 травня авіаційним шляхом прибуватимуть у Республіку Білорусь із території третіх країн із метою транзитного проїзду для повернення в Україну, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю, – повідомило у фейсбуці посольство України в Білорусі.

У разі отримання дозволу на транзитний проїзд від компетентних органів Республіки Білорусь, необхідно протягом визначеного ними терміну (до 24 годин) виїхати наземним транспортом в Україну.

Наразі на українсько-білоруському кордоні працюють шість пунктів пропуску для автомобілів: «Мокрани – Доманове», «Мохро – Дольськ», «Нова Рудня – Виступовичі», «Олександрівка – Вільча», «Нова Гута – Нові Яриловичі», «Веселівка – Сеньківка».

При цьому у випадку в’їзду в Білорусь із території України (будь-яким видом транспорту), або з третьої країни (не з метою транзиту), необхідна наявність ПЛР-тесту та проходження десятиденної самоізоляції. В Україну можна буде в’їхати лише після завершення терміну самоізоляції.

Припиняється транзит через Мінськ до Москви

Після того, як у 2015 році Україна та Росія припинили авіасполучення, Мінськ став головним транспортним вузлом, через який українці могли дістатись до Росії літаком.

Досі білоруська авіакопанія «Белавіа» здійснювала близько 40 рейсів щотижня в Україну – до Києва, Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя. Компанія охоплювала 7,5% всього авіаційного трафіку України.

Як пояснив у коментарі «Бі-бі-сі» головний редактор Avianews.com Олександр Мироненко, загалом конфлікт між Росією та Україною неабияк зіграв на руку Білорусі. Мінський перевізник налагодив транзитну модель – возив пасажирів із Росії до Європи, а з України – до Росії, Туркменистану та Узбекистану.

«Доки одні країни сварилися, Білорусь грала роль дипломата і налагоджувала між конфліктуючими країнами сполучення через Мінськ», – каже Мироненко.

А відомий російський політолог Олександр Морозов із Дослідницького центру Бориса Нємцова в Празі у коментарі для Радіо Свобода звертає увагу на те, що закриття повітряного сполучення вплине на наземний зв'язок, «оскільки це все ж закриття країни».

Однак, на його думку, Білорусь повинна була передбачити наслідки, адже «викрадаючи літак, Лукашенко продемонстрував путінське розуміння суверенітету: суверенітет – це коли ви можете робити те, що хочете, і нічого за це не отримаєте», – каже Радіо Свобода політолог.

Білоруси більше не зможуть подорожувати в Україну?

Однозначно можна тільки сказати, що поїздки за кордон для білорусів стануть ще складнішими, ніж це було з початку пандемії.

Дістатися до Києва можна через інші країни.

Наприклад, літаком Мінськ – Кишинів у столицю Молдови. Потім – автобусом або літаком в Україну.

Точно так само можна дістатися літаком до Москви, звідти по небу до Кишинева і далі до Києва.

Поки «Белавіа» працює в напрямках Баку, Тбілісі, Єревана, Стамбула, потрапити в Україну можна через Вірменію, Азербайджан, Грузію і Туреччину.

Між тим, сервіси відстежування руху цивільних літаків показують, що небо над Білоруссю майже повністю спорожніло: повітряний простір країни перетинають переважно російські пасажирські рейси (до ЄС та в Калінінградську область Росії), а також приватні літаки й медична авіація.

«Медичний туризм» під загрозою?

Білорусь досі була популярною серед українців, коли мова йшла про лікування.

Наразі, за офіційними даними, в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження. Вони перелякані ситуацією, оскільки не можуть ані залишатися в тій країні, ані повернутися додому.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство охорони здоров'я України працюють над вирішенням логістичних питань українських громадян, які лікуються в білоруських медичних закладах , таких приблизно 30, зазначено у спільній заяві міністерств.

«Дипломати і фахівці МОЗ готові надати максимальне сприяння нашим громадянам у розробленні оптимального маршруту слідування в кожному конкретному випадку, зокрема з огляду на стан здоров'я», – мовиться в заяві.

А посол України в Білорусі Ігор Кизим повідомив в інтерв’ю «Бі-бі-сі», що людям, які їдуть на лікування до Білорусі або повертаються після лікування, краще звернутися в посольство.

«Але якщо у таких людей є офіційне запрошення від білоруських лікувальних установ, то ці питання з білоруським МОЗ та прикордонниками ми вирішували. Люди безперешкодно приїжджали наземним транспортом», – сказав посол.

«Укрпошта» переходить на перевезення автотранспортом

«Укрпошта» продовжує доставляти відправлення в напрямку Білорусі з України – доставка посилок відбуватиметься наземним автотранспортом. Про це, посилаючись на пресслужбу компанії, повідомляє «Економічна правда».

«Компанія не використовуватиме авіатранспорт для доставки відправлень до Білорусі у зв’язку із ухваленим 25 травня рішенням уряду про те, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 26 травня.

«Укрпошта» також надасть можливість «Белпошті» відправляти посилки до українських клієнтів. Щомісяця з України до Білорусі відправлялося до 10 тисяч посилок, дрібних пакетів, листів і майже така ж кількість відправлень надходила до України», – заявили в «Укрпошті».

Зазначається, що компанія забезпечить транзит відправлень інших пошт світу до Білорусі наземним транспортом, однак, через зміну способу доставки можливі зміни у строках доставки відправлень до Білорусі, – зазначили у компанії.

Реакції

25 травня посольство Білорусі скерувало до Міністерства закордонних справ України ноту протесту з огляду на ухвалення українською стороною рішення щодо припинення авіасполучення між Україною і Білоруссю.

Водночас міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення зупинити авіасполучення з Білоруссю є політичним, безпековим і приведе лише до зростання прибутків України.

«А це означає, що по білоруській владі буде завдано вагомого економічного удару. Адже білоруський бюджет недоотримуватиме транзитні кошти, які сплачують авіакомпанії за проліт білоруським небом. Білоруські авіакомпанії почнуть зазнавати збитків, і аеропорт Мінська теж втратить свої прибутки, – заявив міністр. – Я також хочу наголосити, що це рішення приведе до певного збільшення прибутків України, тому що авіакомпанії Європейського союзу та інших держав світу, які раніше пролітали над Білоруссю і сплачували в її бюджет відповідні кошти, відтепер пролітатимуть через Україну і відповідно сплачуватимуть транзитні кошти нашій державі».

23 травня у столиці Білорусі Мінську приземлився літак авіакомпанії Ryanair, який летів із Афін до Вільнюса, через повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила.

За повідомленнями, літак був майже біля кордону з Литвою, коли розвернувся і попрямував до Мінська. За розпорядженням Олександра Лукашенка, для його супроводу в небо підняли військовий винищувач МіГ-29.

Ryanair повідомила, що рейс благополучно прибув до Вільнюса 23 травня після затримки в Мінську на кілька годин.

Роман Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку».

NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині Він раніше залишив Білорусь через імовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Протасевич працював головним редактором телеграм-каналу, потім пішов із редакції та доєднався до каналу «Білорусь головного мозку», створеного нині ув’язненим Ігорем Лосіком