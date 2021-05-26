Регулятор заборонив імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) обмежила доступну пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з боку держав, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія, Білорусь), до 0 МВт до 1 жовтня 2021 року. Рішення ухвалене під час засідання регулятора 26 травня, яке транслювалося в Youtube.

«Ми ухвалюємо це рішення з ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка, який звернувся до нас із таким проханням. При цьому ми згадуємо і наш досвід, і цю зиму, і згадуємо про баланс інтересів, тому що ми також думаємо і про споживачів, і про те, що теоретично припинення імпорту як ринкового механізму може призводити і до зловживань та маніпуляцій на ринку», – сказав голова НКРЕКП Валерій Тарасюк.

Він не виключив, що НКРЕКП, найімовірніше, продовжить обмеження пропускної спроможності перетинів ліній електропередач між Україною та Росією й Білоруссю і після 1 жовтня.

НКРЕКП відповідною постановою ухвалила рішення анулювати результати річних аукціонів, на яких було розподілено пропускну спроможність на 2021 рік у частині міждержавних зв’язків між Україною і державами, що не є сторонами Енергетичного співтовариства (Росія і Білорусь). Регулятор також доручив оператору системи передачі відшкодувати переможцям аукціонів кошти, сплачені за пропускну спроможність, розподілену на річних аукціонах.

Російська та білоруська сторона наразі не коментували це рішення.

15 травня набрав чиннності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі». Регулятор НКРЕКП отримав повноваження обмежувати доступну пропускну спроможність, що розподіляється на добових та місячних аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного співтовариства.