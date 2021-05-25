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25 травня 2021, Київ 21:45
Інфографіка
25 травня 2021, 20:26
Радіо Свобода
Де в світі забороняють польоти (інфографіка)
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