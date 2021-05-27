Міністри закордонних справ ЄС почали обговорювати економічні санкції проти Білорусі

Міністри закордонних справ Європейського союзу почали переговори щодо економічних санкцій проти Білорусі на тлі міжнародного засудження інциденту з літаком Ryanair.

«Викрадення літака та затримання двох пасажирів абсолютно неприпустимі, і ми почнемо обговорювати питання впровадження галузевих та економічних санкцій», – заявив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель 27 травня, вступаючи на зустріч міністрів закордонних справ у Лісабоні.

Боррель додав, що робота над новим пакетом санкцій перебуває на початковій стадії, але не навів ніяких деталей.

Кілька міністрів заявили, що санкції ЄС повинні бути спрямовані на сектори, які приносять найбільшу користь правлячій верхівці Білорусі, таких як нафтовий та калійний сектори.

Білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко та його оточення вже перебувають під низкою західних санкцій через жорстоке придушення масових акцій протесту після виборів минулого року.

Як повідомляв кореспондент Радіо Свобода, новий, вже четвертий, пакет санкцій проти Білорусі Європейський союз має запровадити у червні. Зазначалося, що до того часу має бути складений і список осіб, причетних до вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair. Більше часу може зайняти розробка галузевих санкцій, але і це хочуть завершити до початку літніх канікул у керівних органах ЄС у серпні, наголосив журналіст.

Білоруські міліціонери 23 травня затримали опозиційного журналіста та блогера Романа Протасевича. Він був на борту літака Ryanair, що екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування, яке не підтвердилося. Також затримали його дівчину, росіянку Соф’ю Сапегу.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, автор телеграм-каналу «Білорусь головного мозку». Правозахисний центр «Весна» вже визнав його політичним в’язнем.

Країни Заходу розкритикували затримання Протасевича. Міністерство закордонних справ Білорусі водночас заявило, «вражене поспішністю відверто войовничих заяв з боку низки країн і європейських структур». У Мінську заявили, що «правила авіаційної безпеки – це абсолютний пріоритет, до того ж скрізь і для всіх». При цьому у своїй заяві міністерство не згадало про затримання Протасевича.