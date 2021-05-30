Як Лукашенко допомагав Україні воювати з Росією
Що Білорусь зробила для української армії? Чим торгує Лукашенко з Україною? Перша зустріч Байдена та Путіна: до чого готуватися Зеленському? Про що домовляться США та Росія? Війна на Донбасі залишила Донецьк без улюбленого футбольного клубу «Шахтар». Як фанати сумують в окупації за великим футболом? І що зараз відбувається у «ДНР» на «Донбас Арені»?
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