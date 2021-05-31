Російські заборонені міни на Донбасі: чому мінують одну й ту ж ділянку?

У зведенні штабу Операції Об’єднаних Сил за 30 травня 2021 року знову йдеться про дистанційне мінування міною ПОМ-2, здійснене з боку контрольованих Росією збройних формувань. Інформація про такі мінування постійно зустрічаються у звітах Штабу ООС і повідомленнях українських військових починаючи з 2020 року. Що відомо про ці міни з відкритих джерел і як часто їх використовують? Розповідає Радіо Донбас.Реалії.

Тільки за травень 2021 року про дистанційне мінування мінами ПОМ-2 повідомлялося не менше 6 разів. У всіх цих повідомленнях йдеться про населений пункт Південне.

Кількість повідомлень про дистанційне мінування значно зросла під час дії так званого режиму припинення вогню. Експерти називають це зміною тактики дій російських збройних формувань на Донбасі.

Підполковник запасу, сапер Віталій Баранов розповів про принцип дії міни ПОМ-2 та особливості її застосування.

«Протипіхотна ПОМ-2 – одна з нових російських розробок. Вона може спрацьовувати у натяжний спосіб або реагувати на рух (за допомогою сейсмодатчика). Вона кругового радіусу дії. В її корпус залиті кілька тисяч осколков, які розлітаються по колу, утворюючи радіус загального ураження», – розповідає сапер.

Женевською Конвенцією протипіхотна міна ПОМ-2 – заборонена.

Україна відмовилася від них, як підписант цієї Конвенції.

Росія досі має протипіхотні міни на озброєнні.

«ПОМ-2 закидають за допомогою ручного протитанкового гранатомету (РПГ), встановлюючи міну замість запалу. Відбувається постріл з РПГ, але вибуху не чути – ПОМка вилетіла і за 50-60 секунд сама встановиться. Ми не маємо сумнівів щодо походження мін, адже відомо, що ПОМ-2 є на озброєнні регулярної армії РФ», – розповідав Радіо Донбас. Реалії інструктор із саперної справи фонду «Повернись живим» Євген Антипенко.

За словами українських військових, це не єдина протипіхотна міна, що використовується незаконними збройними формуваннями. Паралельно з нею, зустрічається і міна спрямованої дії МОН-50.

Селище Південне, про яке часто згадується у звітах у контексті мінування мінами ПОМ-2, розташоване у найбільш «гарячій» ділянці лінії розмежування. Ця ділянка не раз ставала місцем боїв і під час оголошеного режиму припинення вогню. На ній також розташовані Ясинувата і селище Шуми (за пару кілометрів на північ від Південного), де наприкінці березня 2021 року загинули одразу четверо українських військових.

А ще раніше недалеко від цього ж місця, в районі Горлівки загинули не менше семи бойовиків угруповання «ДНР».

Також на цій ділянці є насосна станція, на якій, за твердженнями українських військових, розміщена позиція незаконних збройних формувань.

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