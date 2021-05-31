СБУ провела антитерористичні навчання на Донбасі

Служба безпеки України повідомляє, що провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

«Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці. Тренування відбувалися на головному стратегічному об’єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних», – йдеться в повідомленні.

Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади і місцевого самоврядування.

Головною метою навчань у СБУ назвали перевірку й підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

«Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації «диверсантів», які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності – нейтралізовано», – йдеться в повідомленні.

Минулого тижня СБУ провела антитерористичні навчання в київському метро і в Запоріжжі на території Дніпровської ГЕС.