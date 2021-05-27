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27 травня 2021, Київ 19:39
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Погрози підірвати ДніпроГЕС і вимоги «особливого статусу» Донбасу: у Запоріжжі відбулися антитерористичні навчання (відео)

Погрози підірвати ДніпроГЕС і вимоги «особливого статусу» Донбасу: у Запоріжжі відбулися антитерористичні навчання (відео)
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Погрози підірвати ДніпроГЕС і вимоги «особливого статусу» Донбасу: у Запоріжжі відбулися антитерористичні навчання (відео)

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27 травня у Запоріжжі на території Дніпровської ГЕС відбулися антитерористичні навчання. До участі у них були залучені співробітники регіонального Управління СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Патрульної поліції, представники органів державної влади й місцевого самоврядування та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

За легендою, група терористів, що захопила центральний пункт управління ДніпроГЕСу, вимагала відведення українських військ від «лінії розмежування» на Донбасі та надання Донбасу «особливого статусу». У разі не виконання їхніх вимог, «диверсанти» погрожували підірвати гідроелектростанцію.

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