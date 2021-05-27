27 травня у Запоріжжі на території Дніпровської ГЕС відбулися антитерористичні навчання. До участі у них були залучені співробітники регіонального Управління СБУ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, Патрульної поліції, представники органів державної влади й місцевого самоврядування та інші суб’єкти боротьби з тероризмом.