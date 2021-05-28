Легенда з вибухом і заручниками: у КМДА розповіли про антитерористичні навчання у метро Києва 

У Київміськадміністрації повідомили, що на території столичного метрополітену Служба безпеки України провела антитерористичні навчання в умовах, максимально наближених до реальних.

«За легендою, умовні терористи здійснили вибух на платформі станції метрополітену і захопили «заручників» у вагоні метро. Тренування відбулись в умовах, що максимально наближені до реальних. Спочатку залучені до навчань сили ДСНС та Київської аварійно-рятувальної служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» КМДА і Товариства Червоного Хреста України здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу. Під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ звільнили «заручників» із вагона метро і затримали «терористів», – розповіли у КМДА.

Повідомляється, що в тренуваннях взяли участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Товариства Червоного Хреста України.

За даними КМДА, від початку року до поліції надійшло 5 неправдивих повідомлень про мінування станцій Київського метрополітену. Зареєстровано 15 кримінальних проваджень, у тому числі щодо минулорічних фактів. Наразі у 6 кримінальних провадженнях зловмисникам повідомлено про підозру, обвинувальні акти скеровані до суду.