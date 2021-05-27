У столичному метро СБУ проведе антитерористичні навчання

В ніч на 28 травня Служба безпеки України проведе у столиці планові антитерористичні навчання, зокрема на об’єктах Київського метрополітену, повідомила пресслужба підземки.

«Тренування пройдуть у нічний час у Шевченківському районі на кількох об’єктах КП «Київський метрополітен» за участі підрозділів Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів д ержавної влади. Під час проведення навчань можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу. СБУ закликає гостей і мешканців столиці зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців», – йдеться в повідомленні.

У підземці з посиланням на сБУ запевняють, що всі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства.

Київський метрополітен – одна з головних транспортних систем міста, що налічує 52 станції з трьома підземними вузлами пересадки в центрі міста.