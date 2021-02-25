Найчастіше заявляють про мінування «Майдану Незалежності», «Хрещатика», «Площі Льва Толстого» – Київський метрополітен

Від початку 2021 року і до сьогодні надійшло два повідомлення про мінування станцій метро в Києві, а у 2020 році їх було 31, повідомив Київський метрополітен у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Частіше за все надходять повідомлення про мінування станцій «Майдан Незалежності», «Хрещатик», «Площа Льва Толстого» та пересадочних вузлів», – повідомив метрополітен.

Після отримання повідомлення про мінування станції проводиться евакуація пасажирів, а станція зачиняється на вхід і вихід. Подальші роботи проводять фахівці з вибухотехнічної служби Національної поліції України в Києві, йдеться у відповіді на запит.

Водночас у Київському метрополітені не можуть обрахувати, яких збитків завдають повідомлення про мінування, адже «на законодавчому рівні не існує затвердженої методики обчислення упущеної вигоди».