На платформі трьох станцій метро в Києві встановили дефібрилятори

Автоматичні дефібрилятори 17 лютого встановили на станціях «Хрещатик», «Театральна» і «Політехнічний інститут» Київського метрополітену, повідомила пресслужба метро.

Загалом планують встановити 19 дефібриляторів на станціях у відкритому доступі. Провести роботи заплановано до 1 березня, повідомили в метрополітені.

У жовтні у метрополітені на запит Радіо Свобода повідомили, що на касах і в офісі поліції метро зберігаються 53 дефібрилятори.

Дефібрилятори з’явились у Київському метрополітені з ініціативи активістів, зокрема, ініціативи РеаніМетро.

Активісти наполягали на тому, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах.

Метрополітен відмовлявся це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів.