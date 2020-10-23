На касах і в офісі поліції метро зберігаються 53 дефібрилятори – Київський метрополітен

Наразі у Київському метрополітені розміщено 53 автоматичних зовнішніх дефібрилятори. Таку інформацію надав Київський метрополітен у відповідь на запит Радіо Свобода.

За повідомленням, від липня 2019 року один із них встановлений в офісі поліції на станції «Лук’янівська», а з квітня 2020 року по одному дефібрилятору встановлено на кожній станції, усього 52 одиниці.

На станціях із двома вестибюлями дефібрилятори є у касі з боку інтенсивнішого пасажиропотоку, уточнили в метрополітені.

У підприємстві повідомляють, що всі пристрої – в робочому стані, і з моменту встановлення ними скористались один раз на станції «Видубичі» для надання домедичної допомоги пасажиру, який перебував у «невідкладному стані».

На запитання Радіо Свобода, чи проходять працівники метрополітену спеціальні тренінги для того, щоби вміти користуватися дефібрилятором і надавати допомогу пасажирам, у підприємтві повідомили таке: наразі діє прописаний для усіх працівників порядок користування пристроями: у разі необхідності слід забрати на касі дефібрилятор, доставити його до постраждалого, викликати працівника поліції, який здійснює чергування на станції, і тоді надати пасажирові невідкладну допомогу.

Дефібрилятори з’явились у Київському метрополітені з ініціативи активістів, зокрема, ініціативи РеаніМетро.

Активісти наполягають на тому, що дефібрилятори повинні бути доступними кожному пасажиру, тож встановлювати їх слід на платформах.

Метрополітен відмовляється це робити, аргументуючи тим, що піклується про цілісність дефібриляторів.