У Києві дві центральні станції метро закрили через дзвінок про вибухівку – підземка

Станції столичного метрополітену «Палац спорту» і «Майдан Незалежності», а також пересадкові вузли зачинено на вхід та вихід, повідомляє у четвер пресслужба підземки.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Інформація про відкриття станцій буде опублікована одразу після завершення перевірки», – йдеться в повідомленні.

Такі дзвінки з заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.