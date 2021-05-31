Путін «підгодовує» Лукашенка, Зеленський приборкав Слов'янськ: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалії

Захоплення Олександром Лукашенком цивільного літака Ryanair 23 травня – вочевидь, лише із метою ув'язнити опозиційного блогера Романа Протасевича – стало для Мінська чимось на кшталт збиття рейсу МН17 в червні 2014-го для Росії: ЄС фактично став ігнорувати повітряний простір Білорусі та подумує про жорсті економічні санкції. У «легенду» Мінська, що літак посадили через лист від палестинького ХАМАС чи із Швейцарії, не повірив ніхто, як і в подальше «зізнання» Протасевича: свавілля Лукашенка засудили в ОБСЄ, обговорили на Радбезі ООН, «залучення до відповідальності винних» пообіцяв і президент США Джо Байден. Можливо, через недовіру Заходу білоруський КДБ за три дні після інциденту заявив, що Протасевич нібито воював на Донбасі у складі полку «Азов» – а значить, може бути відповідальний не тільки за «підбурення до протестів» у Мінську, але і за «тероризм». Тему радо підхопило білоруське телебачення, заявивши про «розгул нацизму» в Україні (чим і пояснили те, що Київ підтримав позицію Брюселя у справі Протасевича). Як Лукашенко наважився заплатити таку високу ціну за 26-річного блогера та чи зможе світ його витягнути із білоруської тюрми – обговорюємо в ефірі:

А вже 28 травня Лукашенко, ігноруючи 3-мільярдний грошовий «пряник» від Євросоюзу за майбутні «демократичні трансформації», полетів в Сочі до російського лідера Володимира Путіна – і отримав новий кредит у 500 мільйонів доларів просто зараз і без будь-яких умов. Путін просто підтримує режим Лукашенка до фактичного входу Білорусі до складу РФ, констатує оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.

«Зустріч року» Байдена та Путіна відбудеться вже 16 червня у швейцарській Женеві, повідомили у Білому домі. Напередодні лідер США зустрінеться із лідерами ЄС, якусь форму «контакту» між Джо Байденом та Володимиром Зеленським напередодні його розмови із Путіним пообіцяли і в українському МЗС. Іще раніше – 14 червня - відбудеться Саміт глав держав та урядів країн НАТО, який, попри протести Києва, відбудеться без України.

Володимир Зеленський розпорядився збільшити на 11 тисяч чисельність ЗСУ та створити військові частини Сил територіальної оборони (вочевидь, побоюючись, що нинішня 250-тисячна армія не встоїть перед мільйонною російською), а бойовики на Донбасі провели чергові військові «навчання», до яких долучили також 6 тисяч «резервістів», яких ловили і на виїздах із міста. Паралельно із військовими приготуванням Росії проти України на Донбасі стало зрозумілим, як Москва атакуватиме Київ політично: понад півмільйона українців в ОРДЛО із російськими паспортами проголосують на виборах до Держдуми РФ «дистанційно»: і гроші на підвозі людей зекономлять, і перевірити результати такого «голосування» буде складно.

У Слов'янську Донецької області указом Володимира Зеленского з'явиться військово-цивільна адміністрація – точно така ж, як і у прифронтових Торецьку та Авдіївці. Так президент розрубав «гордіїв вузол» політичного конфлікту між мером міста та депутатською більшістю в міськраді, через що розвиток міста було паралізовано. Чи справді ситуацію в символічному для себе місті «хитала» Росія – і чи правильно вчинив Зеленський, фактично скасувавши демократію у тиловому місті?

Наостанок – почитайте, як пристосувався до мирного життя колишній заручник «ДНР» Володимир Фомічов, та як йому допомогла у цьому держава. Можливо, пасивність влади у цьому питанні стане для вас відкриттям.

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