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29 травня 2021, Київ 14:38
Політика

П’ять годин із Лукашенком. Пакет санкцій готує і Київ

Олександр Лукашенко (ліворуч) і Володимир Путін під час зустріч в Сочі, 28 травня 2021 року
(Рубрика «Точка зору»)

П’ять годин із Лукашенком

Після п’яти годин переговорів президентів Росії і Білорусі Володимир Путін і Олександр Лукашенко не зробили ніяких заяв для преси. Однак від самого початку зустрічі було зроблене все можливе, щоб продемонструвати: безпрецедентний скандал із фактичним захопленням літака Ryanair і затриманням білоруського опозиціонера Романа Протасевича ніяк не вплинув на атмосферу переговорів.

Тим часом, самі переговори Лукашенка і Путіна проходили саме на тлі цього скандалу. З європейських країн приходила нова інформація про відмову літати через повітряний простір Республіки Білорусь. Російська авіаційна адміністрація почала видавати дозволи на приліт до Москви західним авіаційним компаніям, які облітають повітряний простір Білорусі. У Києві заявили, що підготували власний пакет санкцій проти білоруського режиму «на знак солідарності з Європейським союзом».

Можна сказати, що затриманий літак змінив міжнародний порядок денний приблизно так, як у червні 2014 року змінило ситуацію знищення пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі. До цієї трагедії конфлікт між Росією і Україною сприймався як внутрішня міжусобиця на пострадянському просторі, санкції проти Росії мали швидше ритуальний характер. Малайзійський «Боїнг» змінив все. Стало очевидним, що дії Росії несуть в собі загальну загрозу міжнародній безпеці.

Частини ракети російської установки «Бук», якою був збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року. Пасажирський літак рейсу MH17 був знищений 17 липня 2014 року, загинуло 298 людей, у тому числі 80 дітей
Частини ракети російської установки «Бук», якою був збитий «Боїнг» над Донбасом. Їх представили під час звіту Спільної слідчої групи в Нідерландах, 24 травня 2018 року. Пасажирський літак рейсу MH17 був знищений 17 липня 2014 року, загинуло 298 людей, у тому числі 80 дітей

Щось схоже сталося, коли у Мінську вирішили провести операцію із захопленням повітряного судна компанії Ryanair і затриманням Романа Протасевича і Софії Сапеги. Стало ясно, що те, що відбувається в Білорусі – зовсім не внутрішній конфлікт, а пряме зіткнення демократії і авторитаризму. Що у своєму прагненні поквитатися з опонентами Олександр Лукашенко готовий піти на пряме порушення міжнародного права. І що такі дії білоруського правителя не можуть залишатися без наслідків.

Для Путіна ще один, додатковий козир у переговорах із Лукашенком про приєднання Білорусі до Росії

Чи говорив про це Володимир Путін із Олександром Лукашенком? Очевидно – нехай навіть в офіційних заявах ситуацію з літаком постараються обійти стороною. Адже для Путіна дії Лукашенка – незалежно, чи брали участь російські спецслужби у цій операції своїх білоруських колег або просто були про неї поінформовані – ще один, додатковий козир у переговорах із Лукашенком про приєднання Білорусі до Росії.

Перед переговорами російський президент говорив про те, що можна не поспішати з інтеграцією двох країн. І, дійсно, зараз можна нікуди не поспішати. Після початку масових протестів проти фальсифікації президентських виборів і розгону акцій білоруськими силовиками Білорусь повільно, але вірно втрачає навіть залишки свого суверенітету.

Під час «Маршу свободи» в Мінську, 16 серпня 2020 року
Під час «Маршу свободи» в Мінську, 16 серпня 2020 року
Імідж Мінська як нейтрального переговорного майданчика для консультацій про кризи на пострадянському просторі практично втрачений

Лукашенко був готовий прийняти допомогу російських силовиків – якби виявилося, що його власні, білоруські силовики не можуть протистояти повсталому народові. Він практично відмовився від претензій на власний зовнішньополітичний курс і тепер лише повторює тези Путіна – зокрема і в тому, що стосується України.

Імідж Мінська як нейтрального переговорного майданчика для консультацій про кризи на пострадянському просторі практично втрачений. А тепер ще й фактична втрата власного повітряного простору. Тепер літакам «Белавіа» залишилося літати хіба що в Росію – майже як літакам з якогось російського регіону.

Так, за п’ять годин переговорів можна було говорити і на інші теми. Але останні скандальні рішення Лукашенка і згортання суверенітету Білорусі все ж таки були головними темами спілкування президентів, навіть якщо про це не було сказано ні слова.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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